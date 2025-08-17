Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El que era alto comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, dimitió por haber accedido a una plaza pública con título sin acreditar. J. L. Bort

Curriculitis, la epidemia que señala

La lista de expedientes académicos adulterados deja por ahora tres dimisiones y un goteo de rectificaciones sobre títulos fantasma

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Tras el caso de Noelia Núñez, la joven diputada del PP que dimitió por las incongruencias de su currículum, no han cesado las acusaciones entre ... formaciones de que sus miembros han falseado o maquillado su historial académico a pesar de que no necesitan ninguna titulación para ejercer un cargo público u orgánico. Un goteo de nombres que sucumben a esta 'curriculitis', que ha forzado también la salida del ya excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel –ingresado después por intento de suicidio–, y del exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural extremeño Ignacio Higuero. La epidemia a izquierda y a derecha del tablero por igual.

