Covite premia a la película 'La infiltrada' por su labor para que «prevalezca la verdad y evitar que se legitime el terrorismo»

La película 'La infiltrada' ha recibido este sábado en Donostia el XXIV Premio Internacional Covite por «visibilizar el riesgo de las personas que lucharon contra ... el terrorismo». En un acto celebrado en el Kursaal y con la presencia de víctimas de ETA y cargos institucionales, la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, ha dado las gracias a la policía que la actriz Carolina Yuste encarna en la obra. «Mil gracias por defender nuestro derecho a la vida, que no estuvo garantizada durante muchos años en Euskadi». También ha añadido que la película sirve para que «prevalezca la verdad y evitar que se legitime el terrorismo».

En su intervención, Ordóñez ha aplaudido que 'La infiltrada' es «una obra excelente: fiel a la durísima realidad que vivimos en Euskadi cuando ETA mataba y, a la vez, una historia profundamente cautivadora». «Una película que engancha y que ha llegado a dos millones de espectadores, especialmente jóvenes», ha destacado, para añadir que, mientras que suele afirmarse, «quizá con demasiada ligereza», que los jóvenes «no tienen interés en conocer lo que fue ETA», esta película «ha demostrado lo contrario», algo que supone «una inmensa alegría» para las víctimas del terrorismo.

Ordóñez ha destacado que «el cine es una herramienta muy poderosa en la batalla por la memoria» y esta película «ha llegado en el momento preciso: cuando nos estamos jugando que prevalezca la verdad frente a la banalización del terrorismo de ETA y frente al blanqueamiento de quienes formaron parte de su entorno político y social». «Nos jugamos, ni más ni menos, que se legitime la violencia como herramienta política», ha incidido.

Además, ha recordado que «la dictadura del miedo ha sido el mayor éxito del terrorismo etarra y de su entorno social y político» y, en la actualidad, con la banda terrorista ya desaparecida «ese miedo ha mutado en un empeño por olvidar cuanto antes, por pasar página a toda prisa» y, por eso, 'La infiltrada' resulta «tan incómoda» a algunos que «han intentado desacreditarla».

«También lo es para quienes viven instalados en trincheras partidistas y usan la memoria de unas víctimas para contraponerla a la de otras», ha opinado. Frente a ello, Ordóñez ha sostenido que «contar la historia de las víctimas del terrorismo no niega, en absoluto, el derecho de otras víctimas a que también se reconozca su derecho a la memoria». «Siempre me alegraré de todas las películas que se hagan sobre memoria histórica, y me gustaría que otros también se alegraran por que una película sobre la historia más reciente de nuestro país tenga tanto éxito como lo ha tenido 'La Infiltrada'», ha reflexionado.

Además, ha advertido a quienes intentan «encasillar en un espectro político o una ideología» a las víctimas del terrorismo, que «cometen un grave error y que atacan nuestra dignidad». «Las víctimas del terrorismo somos plurales, somos un reflejo de la sociedad misma», ha subrayado, para añadir que «lo único» que tienen en común es lo que ETA quiso imponerles, «que se nos asesinara, hiriera, amenazara, extorsionara, secuestrara o forzara al destierro por oponernos a su proyecto político totalitario».

«Historia incómoda»

La entrega del premio ha contado con la participación de la actriz protagonista de 'La infiltrada', Carolina Yuste, así como los productores del filme María Luisa Gutiérrez, Mercedes Gamero, Pablo Nogueroles, Álvaro Ariza y Juliana Lasunción. Gutiérrez ha destacado durante su discurso al recoger el premio que «es una historia incómoda que debe contarse» y que «hay que exigir el arrepentimiento» a quienes practicaron la violencia de la banda terrorista.

También ha tomado la palabra la actriz Carolina Yuste, quien ha admitido que «no es fácil aceptar un trabajo así de primeras» y que «he descubierto cosas que generacionalmente no me tocaban». También ha respondido a ciertas polémicas que sobrevolaron a la película: «No me parece que se haya romantizado para nada la infiltración policial». A lo que Gutiérrez ha añadido que «no sé si se harían esos comentarios si el protagonista fuese un etarra».

.Además, han asistido al evento, entre otros, representantes del PSE, como su secretario general en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, del PP, como el presidente del partido en Euskadi, Javier de Andrés, de Vox, con su parlamentaria Amaia Martínez, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco, Arritxu Marañón.