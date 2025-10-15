Covite denuncia que el exjefe de ETA 'Mikel Antza' presenta un programa de radio subvencionado por la Diputación de Bizkaia

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha denunciado que el exjefe político de ETA, Mikel Albisu, 'Mikel Antza', presenta esta temporada un programa literario ... semanal titulado 'Irakurrieran' en Bizkaia Irratia, emisora que produce este programa de forma conjunta con la asociación Euskal Idazleen Elkartea. El programa, centrado en la difusión de la literatura vasca, se incluye dentro de las actividades subvencionadas por la Diputación de Bizkaia en 2025, que concedió 53.000 euros para su realización, cantidad compartida con otro espacio radiofónico, según consta en la resolución de mayo de 2025 publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, según ha explicado Covite.

El colectivo que preside Consuelo Ordóñez ha calificado como «indecente e inmoral» que una institución pública financie un programa cultural «dirigido por quien fue responsable de la estrategia de la socialización del sufrimiento», y ha subrayado que esta estrategia «fue una de las más siniestras de ETA y causó un daño irreparable en la sociedad vasca y navarra».

Covite ha subrayado además que 'Mikel Antza' «no ha realizado ninguna revisión crítica ni pública de su pasado criminal dentro de la organización terrorista», y ha denunciado que «se le esté presentando ante la sociedad como un intelectual comprometido con la cultura cuando nunca ha mostrado arrepentimiento por haber dirigido una organización terrorista ni ninguna empatía hacia sus víctimas». Ordóñez ha recordado que de su papel en Bizkaia Irratia, 'Mikel Antza' «figura como dinamizador del club de lectura municipal de Elorrio durante el curso 2025-2026».

En opinión del colectivo de víctimas, «resulta inaceptable que una persona con semejante trayectoria terrorista tenga un papel activo» en la programación cultural de instituciones públicas vascas, y que además esa labor «se financie con dinero público».

Covite ha exigido, por todo ello, a la Diputación Foral de Bizkaia y a las entidades implicadas, Bizkaia Irratia y la Euskal Idazleen Elkartea que «retiren inmediatamente» el programa y las ayudas públicas concedidas para su producción.

Ordóñez ha advertido de que «permitir que un dirigente de ETA se presente ante la sociedad como un referente intelectual sin revisión crítica ni condena alguna de su pasado criminal supone una anomalía ética grave y preocupante, y un desprecio a las víctimas del terrorismo».