Mikel Albisu, en 2022, cuando acudió a declarar a los Juzgados de San Sebastián. E. P.

Covite denuncia que el exjefe de ETA 'Mikel Antza' presenta un programa de radio subvencionado por la Diputación de Bizkaia

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo mantiene que permitir que se presente como referente intelectual «sin condena de su pasado criminal» supone una «anomalía ética grave»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:57

Comenta

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha denunciado que el exjefe político de ETA, Mikel Albisu, 'Mikel Antza', presenta esta temporada un programa literario ... semanal titulado 'Irakurrieran' en Bizkaia Irratia, emisora que produce este programa de forma conjunta con la asociación Euskal Idazleen Elkartea. El programa, centrado en la difusión de la literatura vasca, se incluye dentro de las actividades subvencionadas por la Diputación de Bizkaia en 2025, que concedió 53.000 euros para su realización, cantidad compartida con otro espacio radiofónico, según consta en la resolución de mayo de 2025 publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, según ha explicado Covite.

