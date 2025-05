«No compartimos el criterio de la justicia, el euskera vive un momento crítico»

La diputada general Eider Mendoza repasa otros temas de actualidad con los que la Diputación lidia en el día a día.

– Ahora que ha ... arrancado Mubil, el nuevo polo de movilidad de Gipuzkoa, ¿qué coche se compraría usted?

– No me he planteado la pregunta porque de momento no estoy en la fase de comprarme un vehículo, pero probablemente apostaría por un híbrido.

– Josu Jon Imaz dijo en el foro de DV que hace falta «más tecnología y menos ideología» en el desarrollo de la movilidad sostenible. ¿Está de acuerdo?

– Lo que tenemos muy claro es que tenemos un reto muy importante en relación a la descarbonización. Cuando ponemos en marcha la iniciativa Mubil es por dos retos en el territorio. En Gipuzkoa el 40% del PIB industrial está ligado a la automoción, que está claro que está viviendo un momento crítico y cuya aportación es muy importante. Tenemos que ofrecer un acompañamiento a la automoción, pero otro reto es que el 48% de las emisiones de CO2 en Gipuzkoa está ligado a la movilidad.

– ¿Es Gipuzkoa una nueva atracción para las industrias punteras e innovadoras?

– Gipuzkoa tiene en marcha proyectos muy punteros en ámbitos de futuro como son las tecnologías cuánticas. Vamos a tener el único superordenador de IBM en Europa. Es un avance importantísimo en la investigación contra el cáncer, por ejemplo, porque mucha gente sabe que va a venir un superordenador pero no sabe cuál es la aplicación práctica que tiene. Un avance es que operaciones que hoy se hacen en más de 100 años, este ordenador las hace al instante. Y eso va a tener aplicación práctica en investigación, economía, empresas, industria y empleos de calidad.

– La Justicia sigue tumbando las convocatorias públicas de empleo por el perfil lingüístico. La Diputación de Bizkaia admitió que iba a rebajar la exigencia del euskera para futuras convocatorias, ¿qué va a hacer la de Gipuzkoa?

– Plantear el derecho de igualdad lingüística como algo imprescindible. El euskera vive un momento muy crítico. El 13% de la ciudadanía que vive en Gipuzkoa ha nacido fuera y, por lo tanto, el euskera es un elemento de integración muy importante para todas aquellas personas y al mismo tiempo un elemento generador de cohesión en nuestro territorio. No compartimos el criterio que ha seguido hasta ahora la justicia y vamos a llegar hasta el final porque creemos en la igualdad lingüística.

– Otro tema de debate y que también ha pasado por los tribunales es el del deporte escolar. ¿Se pudo haber repensado el modelo antes de que la justicia llegase a dictar la sentencia?

– Durante muchos años ha habido mucho consenso en relación al multikirola porque hemos querido preservar que todos los menores puedan seguir practicando deporte tengan muchas cualidades para ello o no. El deporte también es un elemento de mucha cohesión e integración y hemos querido no tanto enfocarnos en un elemento como la competitividad y sí en un ámbito de deporte, salud e integración. No compartimos esa sentencia, pero vamos a revisar conjuntamente el sistema para ver si ese consenso se mantiene o ver si podemos adaptar algunos elementos.

– Las obras de Adinberri en Pasaia se paralizaron tras la aparición de amianto. ¿Es un gran contratiempo?

– Las obras se van a reanudar a finales de este mes.

– El gasto en dependencia es cada vez mayor. ¿Hasta dónde va a dar de sí el presupuesto?

– La tasa de natalidad en Gipuzkoa es de 1,2 hijos. El año 2031 la mitad de la ciudadanía de Gipuzkoa va a tener más de 55 años, prácticamente la mitad del presupuesto de la Diputación está dirigida a las políticas sociales y destinamos 734 euros por habitante al cuidado de las personas. Tenemos que seguir ofreciendo servicios de calidad a todas aquellas personas que vayan a requerirlos, pero no nos conformamos con eso y no solo queremos que sean de calidad, sino además que sean cada vez más innovadores. Vamos a garantizar los cuidados y van a ser incluso mejores, con una enorme labor de prevención.

– Esta semana una menor tutelada por la Diputación ha sido víctima de una agresión sexual en Donostia. ¿Cómo se puede extremar la protección de estas menores?

– La Diputación está volcada en acompañar y cuidar a esta menor, y también en preservar su identidad. Son 840 los menores que están atendidos por los servicios de la Diputación y supone una complejidad enorme, con una diversidad muy importante. Soy diputada general y al mismo tiempo soy madre, y me hago muchas preguntas y lo estamos analizando. Pero también soy mujer, y yo quiero que el foco también se ponga en la agresión, que debe tener el rechazo absoluto de la ciudadanía. Es tremendo que se produzcan agresiones de este tipo, es la realidad más cruda que tenemos y aparte de constatarla, hay que responder a ella.