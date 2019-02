Cargos del PP temen que la decisión de acudir juntos a la concentración refuerce a Vox El presidente del PP, Pablo Casado. / efe Los barones se suman a la convocatoria «Por una España unida. Elecciones ya!» y sólo Feijóo, Moreno y Alonso se ausentarán por razones de «agenda» NURIA VEGA Madrid Jueves, 7 febrero 2019, 21:08

Pablo Casado aspira a elevar la presión sobre Pedro Sánchez y a medir el domingo en la calle el clima de fin de legislatura. Ha enfocado todos sus esfuerzos en preparar a conciencia la concentración que, bajo el lema «España Unida. ¡Elecciones ya!», se celebrará a las doce en la Plaza de Colón de Madrid como protesta ante la política del Gobierno en Cataluña. No le preocupa compartir espacio con Albert Rivera y Santiago Abascal. Es más, fueron las dos primeras personas con las que se puso en contacto para coordinar la cita. Fuentes del PP aprueban el intento por convertirse en el líder de la derecha, en el «aglutinador» de las distintas sensibilidades que cohabitan en su espectro electoral. Pero temen también que la foto conjunta acabe reforzando a Vox.

En algunos sectores del partido preocupa estar otorgando a la extrema derecha un «protagonismo excesivo» cuando aún no ha logrado representación en unas elecciones generales. «Afianzar la posición de Vox -advierten-, puede no ser bueno para los intereses del PP». «La imagen de los tres juntos es publicidad gratuita para Abascal», recela un veterano conservador. Una «publicidad fantástica», añade otro cargo. De ahí que algunas fuentes muestren sus dudas sobre la estrategia y sobre si se ha hecho de manera precipitada. Una apreciación con la que no todos están de acuerdo.

En la dirección del PP sostienen que el riesgo habría residido en «excluir» a una opción y argumentan que a la concentración se acudirá «sin logos» de partidos y bajo una única bandera, la de España.

Del mismo modo, recuerdan que no son tres, sino seis las formaciones que participarán en el acto. Los populares han hecho partícipes a sus socios de UPN y el PAR, y UpyD se ha adherido a la concentración. Foro Asturias saldrá a la calle en Oviedo. Coalición Canaria, en cambio, que también recibió la llamada de Casado, ha declinado la invitación, pese a confiar en una rectificación del Gobierno en Cataluña y calificar de «disparate» la figura del «relator» que el Ejecutivo propone para supervisar una mesa de partidos catalanes.

Todas las organizaciones territoriales del PP mandarán representantes a Madrid para mostrar su desacuerdo con lo que consideran una «cesión» de Sánchez a los independentistas. Pero, por razones «de agenda», no estarán tres de los barones del partido. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra de viaje oficial a EEUU y el de Andalucía, Juanma Moreno, tenía un compromiso cerrado. Tampoco acudirá el líder de los populares en el País Vasco, que participará en el homenaje en Andoain a Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA en 2003.

¿Moción de censura?

El presidente del PP, que se comprometió este jueves a procurar transporte a todo aquel que quiera desplazarse a la concentración, concede una relevancia máxima a la cita. Más aún cuando se produce en esta precampaña dilatada de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Casado alentó en Es Radio a convertir esos comicios en una «moción de censura democrática en las urnas a este Gobierno» y confió en que para entonces la «presión» de la calle y las dificultades para aprobar los Presupuestos hayan provocado la salida de Sánchez de la Moncloa.

Mientras tanto, el PP no garantiza que vaya a promover una moción de censura. «La realidad es que los números no dan», reiteraron fuentes del partido, aunque Casado no descartó establecer en el futuro contactos con otras formaciones.