Braulio Gómez, doctor en Ciencia Política y Sociología y director del Deustobarómetro, llegó al País Vasco en septiembre de 2012. Desde entonces destaca el gran ... cambio social producido en Euskadi tras el final de ETA como un fenómeno único en Europa, sobre todo por su rapidez, que rompe muchos prejuicios.

–Llegó a Euskadi en septiembre de 2012. El Deustobarómetro que hoy dirige ha sido el notario del gran cambio social en sus encuestas. ¿Cómo ha visto esa evolución?

–A mí me gusta mucho mirar a la sociedad vasca y sus cambios sin prejuicios. Formamos parte de un contexto social español, europeo y global. La sociedad vasca partía hace 15 años de la máxima polarización. El problema que tenía Euskadi estaba principalmente enraizado en la brutal polarización que hacía que se matara por las ideas a otras personas. Ya no era un escándalo teatralizado en un parlamento o en la calle. O todo lo que estamos viendo en los estudios sobre la polarización, que es el problema que hay ahora mismo en las democracias occidentales, sino que en Euskadi se llegaba a matar. Entonces es muy importante todo esto para ver que el cambio más relevante de la sociedad vasca en estos años es que ha desaparecido por completo la justificación de la violencia como medio para alcanzar un fin político y ya somos como las sociedades de nuestro entorno. Éramos una anomalía. Ya no.

–Y faltaba la libertad para hablar de política...

–En 2013 todavía teníamos una mayoría de ciudadanos vascos que no se sentían libres de expresar sus opiniones políticas en cualquier contexto. Y ahora ya hay más de un 60%, o sea, casi dos de cada tres ciudadanos que se sienten libres de expresar sus opiniones políticas en cualquier contexto. Ese es el principal cambio que ha hecho la sociedad vasca en los últimos 15 años, que es un cambio rapidísimo de donde veníamos, una sociedad despolarizada, en el que se ha ido situando en las posiciones centrales la mayoría de sus ideas políticas.

–¿Pero ese conflicto está desaparecido o adormecido?

–Ha desaparecido por completo en el sentido de que yo veo en los datos que ha cristalizado esa cultura de la no violencia y de la libertad. Otra cosa es la gestión política de la memoria, del pasado, o de cómo abordar el conflicto político que llevó a esa máxima polarización que se canalizó a través del terrorismo y de la reacción también del Estado saltándose los límites de la democracia. Pero no hay un debate sobre si hay que volver o no a la violencia y no hay un debate sobre poner límites a la libertad por miedo a tener enemigos que puedan afectar a mi integridad física.

–Nos enfadamos porque los jóvenes no saben nada del pasado...

–Son diferentes enfoques que tienen ya que ver con políticas, en este caso, de memoria, pero no con un conflicto social relacionado a que haya una parte de la sociedad que no haya asimilado la cultura de la paz y de la libertad y de respeto a las ideas contrarias. Y yo creo que eso es muy importante. No hay algo latente esperando que pase un cataclismo económico o medioambiental o que llegue el PP o Vox al Parlamento español con mayorías. No hay un germen que permita que sea viable un regreso al pasado. No contemplo volver a una cultura en la que la violencia tenga cabida.

–¿Lo identitario ha perdido de verdad peso en el debate público?

–Ha habido una transición en los elementos que construyen la identidad nacional. O sea, no ha desaparecido el nacionalismo vasco pero la construcción de la identidad introduce algunos cambios. Cuando se abre el debate de que tenemos a los principales partidos nacionalistas vascos teniendo más del 80% de representación del Parlamento y decimos que no les han votado precisamente por criterios de intentar ir hacia la independencia o sobre el debate territorial, vemos principalmente otras causas relacionadas con lo social y lo económico. Eso no quiere decir que haya desaparecido el nacionalismo vasco. Lo que está en transición es la construcción de unos ingredientes. La identidad nacional vasca, insisto, no ha desaparecido. Los que se sienten vascos, de alguna manera, siguen siendo proporcionalmente los mismos que hace 15 años. No ha desaparecido la identidad nacional vasca y se construye con diferentes ingredientes que no tienen que ver con lo cultural y lo territorial.

–Y la sociedad políticamente vota nacionalista de forma mayoritaria...

–La ciudadanía vasca prefiere, cuando hay elecciones vascas, a partidos como PNV y EH Bildu. Y cuando llegan las elecciones españolas no tienen ningún problema en hacer ganar elecciones al PSOE o a Podemos.

–Y con el independentismo bajo mínimos...

–Ha bajado y ha desaparecido como sueño compartido.

–¿Ve riesgo de que aparezca una formación ultranacionalista y xenófoba, como en Cataluña?

–No lo descartaría en unas municipales. Pero ninguno de esos dos partidos centrales nacionalistas han comprado los ingredientes reaccionarios, excluyentes y populistas. Han buscado una centralidad institucional con valores. Pero no estamos vacunados.

–¿Por qué?

–Una minoría de jóvenes vascos, en torno a un 20% de los que tienen entre 18 y 25 años, tienen ideas totalitarias, de prohibición del 'otro', ya sea en la ultraizquierda como en la ultraderecha –un 10% en cada bloque–. La novedad es que en el pasado esa generación sólo estaba arraigada en la extrema izquierda. Ahora bien, un 80% está muy alejado de esas ideas y no comparte esta posición.

–La polarización es mundial...

–En Euskadi paradójicamente, es menor. No se está demonizando al adversario. Es un fenómeno histórico en la actual polarización cargada de simplismo y de discursos agresivos de odio.