EH Bildu toma «con orgullo» el cordón sanitario que Feijóo les desea aplicar: «Con el PP y con VOX no queremos nada»

«Contentas» y «con todo el orgullo». Así valoran desde EH Bildu la decisión transmitida por el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo de aplicar ... solo a la coalición abertzale un cordón sanitario en el caso de que deba tejer alianzas en una hipotética llegada a la Moncloa. «Damos por bueno y tomamos con orgullo el cordón sanitario que nos ha puesto el PP. Con ellos no queremos nada, y nos alegra que PP y VOX no quieran nada con nosotros», ha explicado este lunes Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados.

«De todos modos, Euskal Herria y los vascos son los que les han aplicado ese cordón -al Partido Popular-, y no hay más que revisar los datos. EH Bildu tiene 145 alcaldes en Euskal Herria, y el PP dos. Por lo tanto, que pongan el cordón donde quieran, porque los que están acotados en Euskal Herria son ellos», ha añadido Aizpurua en una entrevista en Euskadi Irratia.

Aizpurua también ha censurado la estrategia «sucia» y de «tono elevado» que los populares están empleando en el Congreso y en la que enmarca la estrategia de dar más poder a Miguel Tellado y designar como portavoz a Ester Muñoz. «Hay una estrategia clara de subir el tono y tampoco ayudará a relajar el ambiente», ha apuntado.

Explicaciones de Sánchez

Sobre la comparecencia de Pedro Sánchez la pasada semana en el Congreso por el 'caso Cerdán', la portavoz de EH Bildu ha señalado que «el PSOE salió más tranquilo del Pleno, pero no por sus propios méritos sino por lo que hizo el PP». Aizpurua ha añadido que en torno a su apoyo a Sánchez «no todo es negro o blanco, hay que mirar el contexto. Retirarle el apoyo supone que lleguen PP y VOX. Decirle sí a eso es mucho más grave. Pero seremos exigentes».

Y en esa exigencia, Aizpurua ha instado al Gobierno a «ir a la raíz» de la corrupción en el Estado porque es una cuestión «estructural» que, según sus palabras, no solo sucede a nivel político, sino que «hay que mirar también» a la judicatura y policía. «Siempre existe el peligro y la tendencia de quedarse en la superficie con estos temas. La tendencia natural suele ser tomárselo muy en serio en el momento, pero, a medida que pasa el tiempo, relativizarlo y difuminar ese impulso inicial. Eso no puede ocurrir, hay que ir a la raíz y tomar medidas, porque la corrupción es estructural y no se queda solo a nivel político, sino que también hay que mirar a la judicatura y a la policía y tomar medidas», ha asegurado.

Aizpurua ha considerado que se pretende «encapsular la corrupción como si sólo ocurriera a nivel político», cuando, en su opinión, «esto viene de lejos porque el régimen del 78 no rompió con la corrupción que estaba metida hasta dentro en el franquismo, en todos sus estamentos y estructuras».

«No hay corrupción si la policía y los jueces hacen bien su trabajo. Por lo tanto, el de la corrupción es el combo perfecto, y eso sucedió con total normalidad en el franquismo, en la transición y sucede aún actualmente. Por eso es tan complicado limpiar y hacer frente de verdad a la corrupción. Ahora es el momento y la ocasión de adoptar muchas medidas que no se tomaron en el 78», ha señalado.

Medidas anticorrupción de Sánchez

Además, la portavoz de EH Bildu en el Congreso ha manifestado que las medidas contra la corrupción planteadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de la pasada semana en la Cámara Baja «pueden ser positivas», destacando la medida para «meter mano a las empresas que provocan la corrupción».

«Eso no sucede actualmente y hay que incidir necesariamente, porque si hay corrupción, es porque hay empresas que la provocan, y a esas hay que meterles mano. Están bien meter mano a los políticos, pero hasta ahora todos esos siempre se han ido tranquilamente a casa y han continuado con su proceder», ha denunciado.

Por ello, la portavoz de la coalición soberanista ha considerado que, «si se llevarán hasta el final todo lo que se dice en ese plan y las medidas que recoge, seguramente se notaría mucho y algunos partidos y estos empresarios se pondrían muy nerviosos».