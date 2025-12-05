EH Bildu reitera su «rechazo» a los ataques a partidos pero pide «no inflar hechos puntuales» La coalición responde a las presiones del resto de partidos y señala que «nadie puede creer que la situación actual sea la misma que la de hace 15 años»

Jorge Sainz San Sebastián Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:53

El dirigente de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha vuelto a insistir hoy en que la coalición soberanista «rechaza» ataques con pintura o pancartas como los sufridos por la sede del PP de Bizkaia o el líder del PSE, Eneko Andueza, pero ha pedido «responsabilidad» a los dirigentes políticos «para no inflar hechos puntuales que pertenecen a situaciones superadas hace tiempo. Nadie puede creer que la situación actual sea la misma que la de hace 15 años», ha zanjado en Euskadi Irratia.

Rodríguez, uno de los principales dirigentes de EH Bildu, ha replicado a las presiones de PNV, PSE o PP que le exigen que utilice el término «condena» y que eleve la presión contra Ernai, las juventudes de Sortu (partido socio de EH Bildu) que reivindicaron la acción contra los populares. El dirigente independentista ha reiterado en euskera que «hemos sido muy claros. EH Bildu no apoya cosas de este tipo, las rechaza. Hay que actuar en términos políticos y dialécticos».

Pero ha recordado que «hace 3 semanas, un concejal del PP de Durango dijo que había que ilegalizar a EH Bildu y nadie dijo ni una palabra. Un anónimo coloca una pancarta y se arma un ruido enorme. Aquí hay quienes tienen mucho interés en hablar de estas cosas y no de la emergencia de la vivienda, de las políticas de cuidados o de que los presupuestos pueden quedarse sin aprobar.

Para reafirmar el rechazo de su partido a estas acciones, Rodríguez ha dejado una reflexión: «Según todas las encuestas, es posible que EH Bildu gane las elecciones. ¿Le interesa a EH Bildu hacer pintadas? ¿A quién le interesan cosas así?», ha zanjado.