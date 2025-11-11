EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

EH Bildu ha realizado este martes un llamamiento a la sociedad vasca en su conjunto para que el sábado se movilice con motivo del partido ... que disputarán en San Mamés la Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, un encuentro de marcado carácter «reivindicativo y solidario» organizado en el contexto de la guerra –ahora en un aparente alto el fuego– de Gaza. Además de en el interior del estadio, la coalición abertzale pide que ese «abrazo con el pueblo palestino» se haga patente en la kalejira promovida por la organización 'Gernika-Palestina', además Gure Esku y Gu ere bai. De hecho, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha dejado claro que su formación se sumará sólo a esa convocatoria, que pretende que sea «masiva, reivindicativa, alegre y pacífica».

En el trasfondo de este mensaje se encuentra el acto alternativo convocado por los grupos radicales de Athletic, Real Sociedad, Alavés y Osasuna, así como el colectivo Palestinarekin Elkartasuna y que cuenta con el apoyo de GKS, para esa misma jornada. Mientras la kalejira 'oficial' partirá del Teatro Arriaga a las 17.30 horas hacia San Mamés, la segunda marcha arrancará del Arenal una hora después también hacia el estadio rojiblanco.

De esta manera, se volverá a visualizar el enfrentamiento soterrado que mantienen ambos sectores de la izquierda abertzale, que desde hace meses luchan por la hegemonía de la movilización callejera. Rodríguez ha evitado entrar a valorar esta doble convocatoria y se ha limitado a insistir que EH Bildu se sumará a la que partirá del Arriaga. Eso sí, ha deslizado que el sábado el protagonismo debe ser de la «gente y los jugadores».

El secretario de Acción Política de EH Bildu ha defendido que la jornada del sábado permitirá «seguir denunciando el genocidio» que «aún sufre el pueblo palestino». «Nada ha terminado. Porque Israel sigue bombardeando, asesinando, bloqueando y castigando colectivamente a toda la población de Gaza, y también de Cisjordania», ha analizado, al tiempo que ha reclamado «seguir presionando a los gobiernos y aislando a Israel». Y ha puesto como ejemplo la cancelación del final de la etapa de La Vuelta que llegaba a Bilbao, un «logro del pueblo vasco». «La solidaridad se basa en hechos. Y el sábado tenemos la oportunidad de marcar un nuevo gol en favor de Palestina», ha subrayado.

«Ambos pueblos oprimidos»

El aún secretario general del Sortu ha puesto sobre la mesa un paralelismo entre «Euskal Herria y Palestina», ambas «naciones con derecho a tener selecciones oficiales y a decidir libre y democráticamente su futuro». «No es casualidad que seamos solidarios con Palestina: Euskal Herria también es un pueblo negado, dividido y oprimido. Su causa es la nuestra; es la causa de todos los pueblos del mundo», ha llegado a asegurar.

A preguntas de los medios, no obstante, ha matizado esta última afirmación y ha aclarado que el «grado de opresión y de represión» que padece Palestina «no es comparable al de Euskal Herria». «Pero eso no cambia en absoluto el hecho de que somos dos pueblos que tratan de avanzar en su camino en favor de su soberanía, su reconocimiento y su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro».