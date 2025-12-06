EH Bildu dice que avanzar hacia la plurinacionalidad exige «valentía y no coquetear con PP y Vox»

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha advertido este mediodía que «avanzar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad ... y la regeneración democrática de todos los estamentos del Estado implica necesariamente valentía y convicción, no coquetear con PP y Vox», en alusión al PNV.

En un acto en Durango en el día del 47 aniversario de la Carta Magna, Aizpurua ha insistido en que este 6 de diciembre EH Bildu «no tiene nada que celebrar» porque la Constitución «se ha utilizado durante décadas para negar la palabra a nuestra sociedad y está totalmente deslegitimada, ya que no representa el sentir mayoritario de la sociedad vasca».

La dirigente independentista ha lamentado que la Constitución «se utiliza como candado y dique de contención contra las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo», y asimismo ha recordado que «los vascos no respaldamos la Carta Magna porque fue un pacto impuesto y cimentado en la impunidad para el franquismo».

«Hoy decimos en voz alta no a la Constitución española y sí a la construcción de una república vasca de libres e iguales, antifascista, vasquista, feminista y ecologista, sin límites ni obstáculos, con esperanza y confianza», ha manifestado la portavoz soberanista.

La diputada de EH Bildu ha remarcado que no pueden «pasar por alto que hoy los abanderados de esa Constitución son quienes quieren perpetuar el régimen del 78 y el atado y bien atado». En este sentido, se ha referido a las recientes palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar «negándose a condenar el franquismo» y a las palabras del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, «banalizando el bombardeo de Gernika», que a su juicio evidencian «de forma clara que no hubo una ruptura democrática con el franquismo».

Asimismo, Aizpurua ha considerado «incomprensible e inaceptable que haya fuerzas políticas dispuestas a pactar y llegar a acuerdos con la derecha española, una fuerza residual en Euskal Herria». En este sentido, la portavoz abertzale ha insistido en que PP y Vox «son parte del mismo bloque reaccionario que supone una amenaza para el futuro de nuestro pueblo y persigue el euskara, como hemos visto recientemente con su recurso a la Ley de Empleo Público».

Y ha asegurado por otra parte que EH Bildu tiene muy claro que la Constitución española «no responde a las necesidades y deseos de Euskal Herria y es un obstáculo innegable para que nuestro pueblo no avance en lo nacional y en lo social». Ante esta situación, ha defendido que «es más necesario que nunca dar un salto cualitativo que reconozca la plurinacionalidad pendiente desde el 78 y ponga en marcha de una vez por todas la regeneración democrática».