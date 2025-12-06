Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EH Bildu dice que avanzar hacia la plurinacionalidad exige «valentía y no coquetear con PP y Vox»

Aizpurua insiste en que la Constitución es «un candado contra las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo»

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:46

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha advertido este mediodía que «avanzar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad ... y la regeneración democrática de todos los estamentos del Estado implica necesariamente valentía y convicción, no coquetear con PP y Vox», en alusión al PNV.

