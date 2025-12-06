Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Feijóo acompañado por algunos de los presidentes autonómicos del PP y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Efe

Los barones del PP afrontan el ciclo electoral determinados a «no arrodillarse» ante Vox

Coinciden en que no hay que dejarse intimidary que es preferible repetir comicios antes que tener que «pasar por el aro»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:07

Comenta

La campaña en Extremadura y, en especial, el aviso de Vox sobre su exigencia de un posible relevo de María Guardiola si las negociaciones postelectorales ... se atascan se colaron ayer en todos los corrillos con periodistas en los que había un dirigente del PP durante la celebración en el Congreso del 47º aniversario de la Constitución. «Están jugando a cosas que parecen muy peligrosas», alertó Alberto Núñez Feijóo, quien el viernes llamó «cacique» a Santiago Abascal por su insinuación.

