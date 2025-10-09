Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Begoña Gómez Efe

La Audiencia de Madrid avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena acumularla a los otros delitos

La sala, muy dura con Peinado, veta su intención de abrir dos juicios ante el jurado a la mujer de Sánchez, pero insiste en hay indicios de que la asistente de Moncloa «favoreció el plan delictivo» de su jefa

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid zanja que hay indicios suficientes de que Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa, pudo trabajar para «favorecer el plan delictivo» ... de Begoña Gómez de usar a esta empleada de Presidencia como una suerte de secretaria de su cátedra extraordinaria de la Complutense a pesar de recibir un sueldo público. Álvarez. «La investigación (sobre Álvarez) habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente», llegan a afirmar los magistrados, en una resolución que supone un fuerte espaldarazo a la investigación abierta contra ambas por el juez Juan Carlos Peinado por malversación, una de sus últimas vías en estas pesquisas y una de las líneas más polémicas.

