Pintada en la Herriko Etxea de Tolosa.

Atacan con pintadas propalestinas la sede del PSE en Tolosa

Los socialistas de Gipuzkoa recuerdan que «el primero que habló de genocidio, no solo en España sino en Europa ha sido el PSOE»

DV

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:45

La sede del PSE de Tolosa ha amanecido este viernes con pintadas propalestinas. «Israel suntsitu, Palestina askatu», han escrito los atacantes con pintura negra y ... blanca en la entrada de la Herriko Etxea. No es la primera vez que ocurre algo así en Gipuzkoa. La sede de los socialistas en Donostia ya ha sido atacado dos veces con pintura roja por el mismo motivo de la denuncia al genocidio que Israel está perpretando en Palestina.

