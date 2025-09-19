Atacan con pintadas propalestinas la sede del PSE en Tolosa

La sede del PSE de Tolosa ha amanecido este viernes con pintadas propalestinas. «Israel suntsitu, Palestina askatu», han escrito los atacantes con pintura negra y ... blanca en la entrada de la Herriko Etxea. No es la primera vez que ocurre algo así en Gipuzkoa. La sede de los socialistas en Donostia ya ha sido atacado dos veces con pintura roja por el mismo motivo de la denuncia al genocidio que Israel está perpretando en Palestina.

Para el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, «es inexplicable que hayamos amanecido con estas pintadas. Las decisión que se están tomando desde el Partido Socialista son valientes y ejemplares y no entendemos por qué sigue habiendo algunos intolerantes y antidemocráticos que siguen buscando cualquier excusa para fomentar el odio y la división».

Asensio ha puesto en valor la labor que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado el papel del PSOE para «salvaguardar la dignidad humana y preservar la ética». Y ha apuntado que «no se puede permitir que el gobierno de Netanyahu actué como si no pasara nada».

También ha apuntado que «el primero que habló de genocidio, no solo en España sino en Europa ha sido el PSOE, una reivindicación a la que se han sumado, después, otros países del continente». Asensio ha asegurado que estas pintadas «no tienen ningún sentido» y ha denunciado que «quienes las han realizado se ponen en evidencia a sí mismos y solo consiguen evidenciar su incapacidad para defender sus ideas desde el diálogo y el respeto».