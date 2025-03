La asamblea del PNV confirma «por unanimidad» la designación de Esteban como nuevo presidente

Jorge Sainz San Sebastián Domingo, 30 de marzo 2025, 12:25 Comenta Compartir

La novena Asamblea General ha confirmado por unanimidad el relevo al frente del Euzkadi Buru Batzar de Andoni Ortuzar por Aitor Esteban, nuevo presidente tras ... renunciar Ortuzar a pasar a la segunda vuelta del proceso interno pese a ganar la primera vuelta, una vez que se confirmó que Esteban, que en principio no partía como aspirante tenía muchos apoyos. Ortuzar no quería divisiones y la asamblea de este mediodía en Donostia ha escenificado esa unidad con el abrazo entre ambos, pese a que el proceso les ha distanciado. «Zorte on, Aitor. Katea ez de eten», le ha deseado Ortuzar a su sucesor.

La asamblea, en su inicio, ha tributado al presidente saliente una cerrada ovación, con todos los asistentes en pie, a la que un emocionado Ortuzar ha respondido con aplausos y saludos. También se ha presentado al nuevo EBB, ratificado en el cónclave, con los nuevos burukides Markel Olano y Jon Gambra (Gipuzkoa), Miren Martiarena, Manu Tejada, Andoni Busquet y Maitane Ipiñazar (Bizkaia), Joseba Díez Antxustegi (Araba) y Javier Ollo (Navarra). Una lista pactada por Esteban, Ortuzar y el partido en Gipuzkoa, que completan los distintos presidentes territoriales como la del GBB, María Eugenia Arrizabalaga. En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión