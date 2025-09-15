Anticorrupción afirma que debió anularse la adjudicación de Belate a la UTE en la que están Servinabar y Acciona

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra considera que la adjudicación de Belate que decidió la mesa de contratación debería ser «nula de ... pleno derecho», porque se cometieron infracciones a la ley por cómo se adoptaron los acuerdos y el hecho de que el presidente de esta diera su puntuación conociendo previamente la de otros integrantes, informa El Diario de Navarra.

En su informe, recuerda los votos particulares de los letrados presentes en esa mesa de contratación, y cómo uno de ellos, el secretario de la mesa, insistió sin éxito en que se reuniera esta. En concreto, hay varias actas que se confeccionaron tras el intercambio de correos de los miembros de la mesa, sin que conste la celebración de reunión alguna.

«El mero intercambio de correos, sin ninguna otra formalidad en la adopción de los acuerdos, vulneró las reglas esenciales del procedimiento establecido por las normas para la integración de la voluntad del órgano colegiado, como voluntad distinta e independiente de la de sus miembros y ello conllevaría, de conformidad» con lo dispuesto en la ley, «la nulidad de pleno derecho de lo actuado», afirma la Oficina Anticorrupción.

El informe destaca que el secretario debió advertir al presidente de la Mesa que sin esa reunión esta «no podría acordar válidamente la propuesta de adjudicación».

La infracción

Este punto, unido al hecho constatado por la Cámara de Comptos de que el presidente de la mesa de contratación dio su valoración conociendo la de otros miembros de la citada mesa supone, para la Oficina Anticorrupción, «una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados». El informe agrega literalmente: «Cuando dicha infracción es de carácter esencial, como hemos indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47» de la ley que regula el procedimiento de las administraciones públicas «supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y por tanto de la propuesta de adjudicación».

La Oficina Anticorrupción recoge en su informe que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la «nulidad de pleno derecho» exige que la norma vulnerada sea esencial, es decir, que esa infracción «haya tenido transcendencia bastante como para poder alterar el resultado final en que cristaliza la voluntad del órgano colegiado».

El informe señala que no pueden determinar si existió o no un conflicto de interés que llevara al presidente de la mesa a actuar como lo hizo y que ese será un trabajo de la comisión de investigación del Parlamento.

«En todo caso, las circunstancias concurrentes en este expediente aconsejan una profunda reflexión sobre el funcionamiento de las mesas de contratación como órgano colegiado independiente». En concreto, recomienda modificar la ley de contrataos públicos para regular este tema con mayor claridad.

Como se recordará, los dos letrados y el interventor de Belate, en sus votos particulares, apuntaron que la mesa de contratación no actuó como un «verdadero órgano colegiado» porque el voto del presidente de la mesa fue decisivo y provocó un volteo en la oferta ganadora, de tal forma que la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar superó en punto a la que iba en primera posición. Como se recordará, la mesa de contratación estaba presidida por el entonces director de Nuevas Infraestructuras, Jesús Polo Soriano, ingeniero que vio prolongada su vida laboral hasta los 73 años gracias a sucesivas disposiciones del Gobierno de Navarra.

Reacción de Esparza

«La Oficina Anticorrupción está diciendo que es nulo de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, una adjudicación de nada más y nada menos 76 millones de euros a una UTE en la que está Santos Cerdán». «Si esto les parece pequeñas irregularidades…» ha ironizado sobre la rueda de prensa ofrecida esta mañana por el vicepresidente del Ejecutivo Félix Taberna.

Para Esparza, el vicepresidente 1º ha querido hacer una «voladura controlada» con su rueda de prensa.