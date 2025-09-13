Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros

La Guardia Civil ha puesto el foco en el número 45B de la calle Portuetxe de Donostia, el punto donde confluyen varios caminos del ... laberinto de sociedades mercantiles que los investigadores vinculan con la presunta trama de comisiones irregulares en adjudicaciones de obra pública, conocida como 'caso Ábalos', 'caso Koldo' o 'caso Cerdán'. La Unidad Central Operativa (UCO) desgrana las cuentas y movimientos bancarios de dos de las cooperativas guipuzcoanas domiciliadas en esta vía del barrio donostiarra de Ibaeta, Noran y Erkolan, dos mercantiles opacas que seguirían activas y que presentaron unos activos de más de 200.000 euros en los últimos balances de cuentas anuales que han registrado en el Gobierno Vasco, según figura en la documentación a la que ha accedido este periódico. En concreto, Noran registró un activo de 132.180 euros en 2021 y Erkolan, uno de 75.283 euros en 2022. No han facilitado los números de los siguientes años, algo a lo que en Euskadi obliga la ley, aunque tampoco se sanciona el incumplimiento.

Tal como reflejó en el primer informe de su investigación, la UCO considera a Noran Coop una empresa clave en la trama. Fue fundada el 26 de junio de 2015 por el empresario elgoibartarra Joseba Antxon Alonso Egurrola y el vizcaíno Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, con el objeto social de la compraventa de bienes inmobiliarios. Entre ambos aportaron un capital social de 6.000 euros para su puesta en marcha: 3.600 euros el primero y 2.400, el segundo. Las escrituras se firmaron en una notaría del centro de Donostia, aunque Antxon siempre ha figurado como único administrador.

Sede en Portuetxe Noran, fundada por el empresario Antxon Alonso, es considerada clave en la trama corrupta

Ese primer año la mercantil lo cerró con un activo de 8.548 euros que en apenas seis años se convirtió en 132.180 euros. Es decir, se multiplicó por más de 15 en 2021. Los datos correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024 no figuran, pero de la evolución de los años anteriores cabría pensar en una tendencia económica al alza.

A esa cantidad se sumaría el de la otra cooperativa, Erkolan, a la que la Guardia Civil pasó por alto en su informe inicial pero después confirmó que en ella trabajó Begoña Cerdán, hermana de Santos Cerdán, el exnúmero 3 del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, ahora en prisión por su presunta participación en las tramas corruptas. Esta entidad fue fundada en 2008. Su último activo presentado fue de 75.283 euros, correspondientes al ejercicio de 2022. Es algo más que los fondos expuestos el año de su fundación (62.959 euros), que fue duplicado en 2016, cuando alcanzó su techo (119.509).

Balances de cuentas La cooperativa multiplicó en seis años por quince sus activos pero lleva tres años sin registrarlos

Aunque no se refleja en su activo, una muestra del músculo que paulatinamente fue ganando esta cooperativa sería el capítulo de los gastos de personal, que fueron de solo 11.205 euros en 2008, cifra que fue creciendo hasta multiplicarse por 10 en 2022, con 119.990 euros. Este es el único ejercicio en el que se desglosan los salarios, concepto en el que figuran cuatro nombres: el de Begoña Cerdán, al que se atribuye un gasto de 21.265 euros; el administrador actual, G.H.G. (24.490), que es hermano de la directora general de la asesoría de Portuetxe donde están domiciliadas las cooperativas; el administrador hasta ese 2022, G.G.E. (40.763); y J.H.L. (3.419).

La figura de Cerdán

Los investigadores sospechan que el exdirigente socialista navarro utilizó a Koldo como testaferro para controlar Noran Coop., aunque oficialmente el vizcaíno se desvinculó de esta mercantil en enero de 2017. Fue meses después de la fecha de una escritura de compraventa que la UCO halló en el domicilio de Antxon Alonso en Elorrio, por la que el conocido como 'el Guipuchi' –el administrador único de Noran desde su creación– habría vendido por 6.000 euros el 45% de su constructora Servinabar 2000 S.L. –de la que también es único administrador– a Santos Cerdán. El elgoibartarra reconoció la existencia del documento en su declaración ante el juez, pero aseguró que nunca llegó a desprenderse de ninguna acción. Sea como fuere, en su informe la UCO concluyó que los indicios apuntaban a que Cerdán «podría haber ostentado cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop.».

Los investigadores consideran que, además de generar los activos registrados, Noran Coop. también fue empleada para mover capitales. De hecho, según comunicó la Hacienda de Navarra al Tribunal Supremo, Servinabar transfirió un total de 729.108 euros a Noran en varias operaciones: 45.592 euros en 2016; 116.818 en 2018; 60.762 en 2019; 79.678, en 2020; 79.648 en 2021; 115.839 en 2022; 116.571 en 2023 y 117.200 en 2024.

Cooperativa Erkolan Los documentos del Gobierno Vasco reflejan los gastos de personal de la hermana de Santos Cerdán

Asimismo, la constructora navarra transfirió hasta 258.000 euros durante cuatro años a Erkolan. Según fuentes de la investigación, esta cooperativa está vinculada a Belén Cerdán, hermana de Santos, ya que a mediados de 2020 habría continuado su vínculo laboral con Servinabar desde esta cooperativa que lleva sus cuentas. Con anterioridad, había percibido 22.000 euros desde Servinabar donde estuvo empleada 6 meses. En el marco de la instrucción, la UCO investiga el destino de estas cantidades desviadas desde Servinabar a Noran y Erkolan, así como el origen de esos más de 200.000 activos declarados por estas dos cooperativas.