Anticorrupción ha encontrado «irregularidades administrativas» en los expedientes que ha analizado del 'caso Cerdán'

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha adelantado este lunes por la mañana que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha encontrado algunas «irregularidades» de tipo «administrativo» en los expedientes que ha analizado en relación al 'caso Cerdán', de lo que no ha dado mas datos, argumentando que antes van a enviar esos informes a la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro.

Hay que recordar que el Ejecutivo envió a esta oficina seis expedientes de obras en las que han participado empresas investigadas en la trama como es el caso de Servinabar y Acciona, tras conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil el pasado junio.

Qué ha detectado Anticorrupción

De los seis expedientes, la directora de la oficina se ha inhibido en dos de ellos, los relativos a los Jardines del Palacio y al Archivo, porque se llevaron a cabo en etapas en las que ella era directora general de Presidencia del Gobierno.

Los otros cuatro son la construcción de 62 VPO en 2018 y otras 46 en 2022, el Colegio de Arbizu y la duplicación del túnel de Belate que ahora se está ejecutando.

Taberna solo ha avanzado que la Oficina ha detectado «irregularidades administrativas», que no iba a concretar, argumentando que antes iban a enviar estos informes a la comisión parlamentaria que investiga en Navarra el 'caso Cerdán'.

«En cualquier caso, los informes de la Oficina se enmarcan en el ámbito administrativo, no constan otro tipo de responsabilidades ni se han defectado conflictos de intereses en los miembros de la mesa de contratación ni la Oficina aprecia perjuicio económico o afectación para la Hacienda Foral».

No obstante, ha añadido que sí señala el trabajo de esta Oficina Anticorrupción «una serie de cuestionamientos y de irregularidades en el procedimiento administrativo que, lógicamente» van a «estudiar», ha señalado.

Ha agregado además que en torno a Belate hay «disparidad de criterios» entre la Oficina Anticorrupción y lo que dijo la Cámara de Comptos que, hay que recordar que también vio irregularidades. «Al final esto son valoraciones, y la valoración de la Oficina de Buenas Prácticas habla de unos elementos determinados cuando la Cámara de Comptos ya analizó jurídicamente y no detectó ningún tipo de responsabilidades contable ni de ninguna otra naturaleza», ha sido sus explicaciones que han dejado más incógnitas que respuestas.

Lo que sí ha lamentado Taberna es que no han contado con la posibilidad de realizar alegaciones a las conclusiones de la Oficina Anticorrupción y no descartan pedir una revisión de oficio, ha dicho.

