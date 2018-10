Alonso da un portazo a los Presupuestos vascos: «Hasta aquí hemos llegado» El presidente del PP en Euskadi advierte a Urkullu que la colaboración con el PNV se hace «imposible» AINHOA MUÑOZ Miércoles, 17 octubre 2018, 13:09

El PP vasco ya no está dispuesto a seguir siendo el sostén del Gobierno Vasco. Alfonso Alonso ha puesto este miércoles en evidencia la relación distante entre su formación y el PNV, y ha dado un portazo a la posibilidad de respaldar los próximos Presupuestos vascos. «La colaboración con el Gobierno Vasco se hace imposible», ha manifestado el líder de los populares vascos en una comparecencia de prensa en Vitoria tras la reunión del comité de dirección del partido.

La primera reunión de Alonso con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ya resultó infructuosa. Y no solamente por la fractura en la relación PNV-PP desde que los cinco diputados jeltzales facilitasen a Pedro Sánchez llegar hasta la Moncloa. El PP vasco no está en sintonía con algunas de las medidas económicas que el Gobierno Vasco contempla en su proyecto presupuestario, como la subida de un 2,25% en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el mismo porcentaje para los salarios de los empleados públicos del Ejecutivo autonómico. Unas discrepancias que, según ha manifestado Alonso, no se van a volver a debatir en una reunión privada con el Azpiazu, ya que el líder de los populares vascos ha adelantado hoy que no tiene intención de volver a reunirse con el consejero si el PNV no da marcha atrás y se retracta del pacto del nuevo estatus que tiene acordado con EH Bildu en la ponencia de autogobierno. Una línea roja del PP que los jeltzales no están dispuestos a asumir.

«Hemos apoyado dos años al PNV, pero hasta aquí hemos llegado. No pueden utilizar el apoyo leal, sincero y responsable del PP para pactar con Bildu aquí y con Podemos en Madrid», ha dicho Alonso en alusión al acuerdo presupuestarios rubricado la semana pasada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos. Ahora, con la negativa del PP, el lehendakari Iñigo Urkullu tendrá que poner un especial foco en Elkarrekin Podemos y EH Bildu si quiere amarrar el apoyo de otro socio presupuestario.