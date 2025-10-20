Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa de Azkoitia denuncia las pintadas de GKS: «¿Hace falta manchar nuestras paredes para defender a Palestina?»

La jeltzale Ana Azkoitia muestra su «más rotunda condena» y asegura que la Policía Municipal continuará con la investigación para identificar la autoría de las pintadas

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:47

La alcaldesa de Azkoitia ha mostrado este lunes su indignación por las pintadas aparecidas la pasada semana «ensuciando nuestras paredes y edificios», y pregunta a ... Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) si «de verdad hace falta manchar nuestras paredes para protestar contra Israel y defender a Palestina». La jeltzale Ana Azkoitia ha denunciado que le parece »vergonzoso« que quienes hayan hecho las pintadas »lo muestren en las redes sociales como si fuera un acto heroico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

