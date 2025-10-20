La alcaldesa de Azkoitia denuncia las pintadas de GKS: «¿Hace falta manchar nuestras paredes para defender a Palestina?»

La alcaldesa de Azkoitia ha mostrado este lunes su indignación por las pintadas aparecidas la pasada semana «ensuciando nuestras paredes y edificios», y pregunta a ... Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) si «de verdad hace falta manchar nuestras paredes para protestar contra Israel y defender a Palestina». La jeltzale Ana Azkoitia ha denunciado que le parece »vergonzoso« que quienes hayan hecho las pintadas »lo muestren en las redes sociales como si fuera un acto heroico».

Las mencionadas pintadas se hicieron en varios puntos del municipio como el frontón Goiko Losa, la sucursal de BBVA en Kale Nagusia, la empresa Xubi Engranajes, la pared anexa al supermercado BM, junto a las máquinas expendedoras del bar Atraskua, y en la recién reformada fachada de Lasao Etxea en Aizkibel kalea. Se llevaron a cabo para denunciar la agresión de Israel y mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y fueron difundidas por Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en las redes sociales.

En palabras de Azkoitia, «toda persona con sentido común está en contra del genocidio en Gaza, pero eso no es excusa para hacer lo que nos dé la gana. Los vecinos de Azkoitia se merecen también un respeto, y no, que se les pinten los espacios públicos».

La regidora azkotiarra ha manifestado su «más rotunda condena» por las pintadas y ha asegurado que la Policía Municipal continuará con la investigación para identificar la autoría. «Es nuestra responsabilidad señalar a los culpables. La mayoría de los edificios en los que han hecho las pintadas son de propiedad privada. Menuda gracia les ha tenido que hacer. Así no se defienden las cosas».