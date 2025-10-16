Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las casas de colores de Cobh, con su catedral en el fondo, forman una bonita estampa. Fáilte Ireland
Viajes | Irlanda

Cork, rebeldía y gastronomía

Acantilados y colinas escarpadas, prados de un verde intenso y el Mar Céltico. El condado al sur de la isla esmeralda reúne historia, buena comida y unos parajes únicos

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Rebel City o, en castellano, ciudad rebelde. Esta es la etiqueta que recibe Cork en Irlanda, y los corquianos la lucen con orgullo. El monumento ... nacional que se yergue en pleno centro de la ciudad resume a la perfección su historia. Se trata de una escultura en honor a las personas que sirvieron a la causa revolucionaria irlandesa. Siglos atrás, ese lugar lo ocupó una estatua muy distinta. Una representación tallada en piedra de Jorge II, rey de Gran Bretaña montando su imperial caballo, dominaba el centro de la ciudad. Para desgracia del monarca, los rebeldes corquianos la destruyeron en una de las tantas movilizaciones en busca de la libertad que han marcado la historia de la ciudad. «Es un milagro que seamos una república», manifiestan los locales. Aunque siguen muy presentes en la población irlandesa, los años de revueltas y disturbios entre independentistas y británicos quedaron atrás. Ahora, el condado de Cork brilla con luz propia y atrae un turismo cada vez más internacional.

