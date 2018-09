De colgar vídeos en internet a ocupar el número 1 de ventas Marta Soto es una de las revelaciones del pop español. Marta Soto. La artista onubense recala el próximo jueves en Kutxa Kultur Kluba para presentar 'Míranos', su exitoso disco de debut J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 28 septiembre 2018, 06:53

La Sala Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera recibirá hoy a Marta Soto (Punta Umbría, 1996), a la que algunos consideran la gran revelación del pop español. La onubense recalará en Donostia para presentar 'Míranos', un álbum de debut que hace unos días le llevaba al número 1 en las listas de trabajos más vendidos.

Todo ha sucedido muy rápido en una carrera que no habíra emprendido sin el empuje de su padre, a quien escuchó tocar la guitarra prácticamente desde la cuna. Más adelante, perfeccionó su estilo buscando en Internet los acordes de sus canciones predilectas del pop español, y así fue cómo empezó a adaptar a artistas como Alejandro Sanz, Manu Carrasco, Vanesa Martín, Pablo Alborán o Antonio Orozco.

El concierto Cartel Marta Soto. Lugar Kutxa Kultur Kluba. Día y hora 4/10/2018 (20.00). Precio 12/15 euros.

Un día decidió grabarse y subirlo a la Red pero sólo para compartirlo con sus amgias. «Yo le tenía mucho respeto a aquello y sabía que en Internet había un nivel altísimo. Pero lo que hice empezó a tener muchas reproducciones. Mis versiones se fueron compartiendo y compartiendo, y en Facebook se hacían incluso eventos de mis videos. No me lo esperaba», ha asegurado.

El caso es que apenas tenía 16 años cuando su camino se cruzó con el de otro hombre clave, el músico y productor gaditano Daniel Ruiz. Desde su estudio en San Fernando le envió a Huelva su verión al piano de 'Pedacito de ti' (Antonio Orozco) y ella grabó la voz: «La subí a Internet y empezó a escribirse otra historia. Ya llevamos cuatro años trabajando y conociéndonos. Tengo mucho que agradecerle a Dani». Luego fue al programa televisivo 'El hormiguero', versionó 'A que no me dejas' (Alejandro Sanz) y comenzaron a lloverle las ofertas que cristalizaron en 'Míranos' (Warner), un primer disco que vio la luz en agosto.

Composiciones originales

Aunque Marta Soto se dio a conocer con las versiones de otros, su debut está compuesto por letras y músicas originales que han sido producidas por Dani Ruiz. Según ha confesado la artista, cada una de sus canciones -'Quiero verte', 'Tantos bailes', 'Me contradigo', 'Un sueño compartido'...- es como un striptease emocional: «Siento como si me abriera en canal delante de la gente. Es duro porque a menudo no he podido evitar llorar en el escenario. Siempre canto a sentimientos vividos. Mis canciones siempre hablan de historias verídicas y a día de hoy no he escrito nada que no se ajuste a mi vida y mis experiencias. Al interpretarlas es normal que me transporte al momento en el que las escribí y me invada el mismo sentimiento, triste o alegre».