Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nine d'Urso es la protagonista de 'La joven George Sand'.

'La joven George Sand': la mujer que luchó contra su siglo

La superficialidad de la ficción, protagonizada por Nine d'Urso, se compensa con una producción exquisita y una extraordinaria ambientación que atrapa la atmósfera del París burgués hasta hacerla casi palpable

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:54

En la primera escena de 'La joven George Sand' (Filmin) asistimos a una violación dentro del matrimonio. No es, ni mucho menos, la primera: la ... baronesa de Dudevant, Aurore Dupin, arrastra un historial de humillaciones, maltratos y abusos por parte su marido que solo es capaz de soportar refugiándose en la literatura, el único lugar donde puede ser libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  10. 10

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'La joven George Sand': la mujer que luchó contra su siglo

&#039;La joven George Sand&#039;: la mujer que luchó contra su siglo