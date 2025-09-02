'Peacemaker' (temporada 2): expandiendo el universo de DC Comics

Borja Crespo Martes, 2 de septiembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Con el inquieto cineasta James Gunn en el candelero, gracias a 'Superman', la nueva visión del popular personaje de cómic, todavía en la cartelera, un soplo de aire fresco al género superheroico, demasiado pagado de sí mismo, llega la segunda temporada de 'Peacemaker' para asentar las bases del DCU, la expansión audiovisual de DC Comics bajo el manto de Warner. La recaudación del renovado Hombre de Acero no ha sido una locura, no ha roto récords imbatibles, pero ha sido lo suficientemente golosa como para recuperar la esperanza con las tribulaciones en imagen real de los héroes de papel. Hay paladines de la justicia en pijama para rato en el medio audiovisual, en parte gracias a los golpes de timón del responsable de 'Guardianes de la Galaxia' y 'El escuadrón suicida', cuya personalidad expansiva tiene una clara ventaja: se ha leído los tebeos de partida, el origen del fenómeno. Es «uno de los nuestros», echando mano del léxico empleado por los aficionados a la cultura popular. Recordemos que sus primeros pinitos fueron en la Troma, la productora de cine basura por antonomasia que ha rescatado a 'El Vengador Tóxico' con un esperado remake cuyo inminente estreno en salas, aunque tardío, indica que la entrañable inmundicia cinematográfica ha sido asimilada por el sistema. Entre cinéfagos anda el juego.

Gunn se lo pasa en grande rodando, como un niño con juguetes caros, y sus actores probablemente también, con alegría contagiosa, empezando por un John Cena en estado de gracia que es la envidia de Dwayne Johnson. Tiene con 'Peacemaker' lo que no pudo conseguir The Rock con 'Black Adam', siendo ambos actores luchadores profesionales antes de figurar en los créditos de algunas de las producciones de acción más sonadas de los últimos tiempos. HBO Max -¿volverán a cambiar el nombre de la plataforma?- ya cuenta en su menú con los primeros episodios de la esperada continuación de una serie que aterriza en el momento adecuado, empalmando con el subidón de 'Superman' en las salas de cine. La película, como era de esperar, ha despertado filias y fobias, pero no se le puede negar sus virtudes, entre ellas el regreso, actualizado, a los orígenes reales del personaje.

Se agradece el tono, desvergonzado, humano, entretenido… pura cultura pop, como los tebeos, lejos del rol mesiánico propuesto por Zack Snyder -el comienzo de 'Amanecer de los muertos', escrito por Gunn, sigue siendo lo mejor que ha filmado-. No era el camino, alejado de las viñetas originales. Las comparaciones y elucubraciones sobre los ingresos en taquilla que han hecho ambas propuestas, una discusión tan aireada como estéril en las redes sociales, sobran… El estado actual del circuito de exhibición tradicional y el género de superhéroes no es el mismo, por desgracia. Un proyecto como 'Man of Steel', estrenado hoy, sería un fiasco de proporciones bíblicas.

Portal dimensional

'Peacemaker', 'El pacificador', el spin-off serializado de 'El escuadrón suicida', irrumpe en escena con su desparpajo, en pos del show, para aliviar un género que se ha tomado demasiado en serio a sí mismo. La desbordante simpatía de la interpretación de Cena es obvia, moviéndose también en el terreno del drama, aparte de hacer el gamberro. El popular ex-culturista que cambió el wrestling por las cámaras va cogiendo tablas y borda con su peculiar carisma el personaje de DC Comics, presentado en imagen real en el reboot pergeñado por el propio Gunn, fiel a su filosofía de fusionar el cine género y el humor negro, aderezando el resultado con juegos de palabras y chistes gruesos. El Pacificador es un justiciero peculiar, paródico sin quererlo, muy a su pesar. En su lucha entregada por el bien de la humanidad está dispuesto a matar a quien sea con tal de lograr la paz. Esta inmensa contradicción le lleva a situaciones de enredo grotescas, multiplicadas por su acentuado carácter de machirulo atolondrado, un gañán irredento rodeado de otros seres tan garrulos como él… o más. En esta ocasión se ve inmerso en una situación inesperada tras heredar el multiverso de bolsillo de su padre. Cruzando una de las puertas dimensionales se encuentra con una realidad en la que todo le va bien y su desaparecido hermano, muerto cuando eran niños, está vivo y coleando.

El sello Gunn está presente sin cortapisas en 'Peacemaker'. El tono de la serie se mira en la recomendable e iconoclasta 'Super', un título de modesto presupuesto que brilla menos de lo deseado en la filmografía del artífice de la estupenda serie de animación 'Comando Monster', toda una sorpresa -también disponible en HBO Max- protagonizada por un supergrupo inusual que cuenta con algunos iconos de terror entre sus filas: La Novia de Frankenstein, una criatura de la laguna, la comadreja de 'Escuadrón Suicida', un robot asesino de nazis… Un compendio de antihéroes impredecibles reclutados para resolver misiones imposibles. Volviendo al lanzamiento que nos ocupa, el personaje de Vigilante, tronchante, parece extraído directamente del film 'Super', que tuvo la mala suerte de coincidir prácticamente en el tiempo con 'Kick-Ass'.

Hay nuevos créditos de presentación desternillantes en 'Peacemaker'. Otro número de baile que funciona a modo de presentación de los diferentes personajes, al filo del bien y el mal, que se cruzan en la nueva historia, metiendo la pata más de la cuenta.Peacemaker, un tipo hipervitaminado duro de mollera, sigue contando con la caterva de ridículos compañeros de fatigas que le doran la pildora y le ponen la zancadilla. Secundarios de lujo (y patada en el trasero). La segunda temporada, ocho episodios semanales, conecta con la sesión original pero también inventa alguna excusa para encajar en el DCU y abrir nuevas vías en el mismo. El sentido del humor, ácido y escatológico, sigue llamando poderosamente la atención. El portal entre dimensiones aporta más de un mundo increíble de posibilidades, hasta el punto de recuperar algunos personajes desaparecidos. El protagonista busca una vida mejor pero, como suele ocurrir en estos casos cuando la opción es pura ciencia-ficción, todo puede complicarse en un abrir y cerrar de ojos. Gunn dirige el primer episodio, reforzando la idea de que es de los pocos cineastas con un toque autoral que pueden hacer lo que les venga en gana en Hollywood. Ahí está la escena de la orgía para demostrarlo, sin ánimo de hacer spoilers. Y ojo a las escenas de acción. No son muchas, pero iluminan el divertido recorrido.

Temas

HBO