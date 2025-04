Hitchcock conmocionó al público en 1960. Cuando Janet Leigh, la ladrona de 'Psicosis', se ducha a los cuarenta minutos de película, los espectadores piensan que ... Anthony Perkins actuará de voyeur. Y sufren un shock al asistir a su cruel acuchillamiento. Nunca antes la estrella de la película había muerto tan pronto. Sin asideros emocionales, sin la identificación con un personaje, ¿cómo iba a seguir la película?

Sesenta y cinco años después, el segundo episodio de la segunda temporada de 'The Last of Us' ha vuelto a provocar un extraordinario y sorprendente efecto de orfandad. Un trauma colectivo si atendemos a la siempre exagerada reacción de las redes sociales, que todavía no se creen la desaparición de uno de los protagonistas. Su muerte, además, se produce en una escena de tortura con unos niveles de crueldad y violencia insoportables, a la altura del rebanamiento de una oreja en 'Reservoir Dogs'. Estaba claro que son más peligrosos los humanos que los infectados con el hongo Cordyceps.

Antes del impredecible giro argumental -al menos, para los que no conocemos el videojuego-, 'The Last of Us' ha tirado la casa por la ventana con una apabullante batalla en la que hordas de zombis fúngicos asedian el poblado de Jackson, en el que se refugian nuestros héroes. Si a alguien le pareció que el primer episodio de esta nueva temporada era poquita cosa, este último capítulo demuestra el poderío de producción de la serie de Max, así como la complejidad dramática de una historia que adapta un videojuego. Y si la química entre los carismáticos Pedro Pascal y Bella Ramsey ha contribuido en buena manera a su éxito, Kaytlin Dever se suma a la galería de villanos ilustres de la tele, a la altura de Falconetti, JR y Angela Channing.