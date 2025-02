Se percibe un trabajo enorme detrás de 'El minuto heroico', la docuserie producida por Mediapro que ha estrenado Max y ha dirigido Mònica Terribas. La ... periodista ha logrado reunir el testimonio de trece mujeres, procedentes de España, Latinoamérica, Irlanda o Reino Unido, que explican cómo fue su vida dentro del Opus Dei y el modo en que consiguieron romper con la institución tras años de sufrir atropellos.

El documental va más allá de plantear cuáles son los orígenes de esta organización y su influencia en distintos sectores y ansía detallar cómo se desarrolla su día a día y los mecanismos que utilizan para convencer a distintos perfiles de personas para que se unan a sus filas.

Es estremecedor escuchar las vivencias de estas mujeres que denuncian la violación de sus derechos, así como toda clase de abusos psicológicos y espirituales mientras formaban parte del Opus. Sin embargo hay un planteamiento formal -o tal vez una falta de ambición- que impide sacar todo el rendimiento al esfuerzo de investigación efectuado por el equipo.

El modo en que nos presentan a las protagonistas no es demasiado atractivo. No se trata solo de encontrar los casos, sino de saber mostrarlos bien, de ponerlos en valor, de crear un relato que enganche al espectador y no que se convierta en una simple sucesión de entrevistas que se pisan entre sí. Tampoco aporta demasiado las recreaciones que acompañan a los testimonios. Se antojan innecesarios, la verdad, y más teniendo en cuenta el potencial de todo lo que las víctimas cuentan por primera vez. Porque en televisión es importante el qué, pero también lo es el cómo, con el fin de que el espectador vaya más allá del primer episodio. La excelente labor de los investigadores merecía un mejor tratamiento final.