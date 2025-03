La controversia de 'Adolescencia'

Comenta Compartir

No es sencillo ver 'Adolescencia' si eres un padre de un niño que tarde o temprano tendrá que transitar por esa etapa de la vida. ... No es fácil procesar cada episodio sin plantearte qué harías tú si alguna vez has de enfrentarte a un drama como el que narra la serie de Netflix. No es posible terminar de ver los cuatro capítulos de los que consta esta ficción británica y que no te asalten las dudas y las preguntas. Está entre los objetivos de este proyecto audiovisual, no tengo ninguna duda. Generar esa desazón en el espectador, interpelarle para que se pregunte cómo contribuye al clima que plantea la trama, noquearle para que se reconozca en alguno de los personajes. No es la primera vez que desde el cine o la televisión se cuenta un suceso de estas características, el terror para una familia de que un menor cometa un delito con consecuencias irremediables. En este caso, en los primeros minutos descubrimos que la policía llega a su casa para detenerlo acusado de un crimen. A partir de ahí vamos a ir recibiendo la información al mismo tiempo que esos padres atónitos ante lo que supuestamente ha hecho su hijo de 13 años. Los planos secuencias ayudan. Las interpretaciones son fundamentales. Pero lo que realmente está generando controversia con la que ya es la serie de moda es su crudo guion, la escenificación -quizá llevada al extremo- que hace de una sociedad actual marcada por el odio, los excesos y la incomunicación. Y que pone en el foco a los más jóvenes, sí, pero la mirada la clava en los adultos, en lo que hacemos o dejamos de hacer en un panorama tan inquietante como el que denuncia. Hacía tiempo que un relato no nos revolvía tanto.

