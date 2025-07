Javier Bardem obtiene su primera nominación al Emmy por 'Monsters'

EP Martes, 15 de julio 2025, 19:18 Comenta Compartir

'Separación' es la clara favorita en la 77.ª edición de los Premios Emmy. El thriller distópico creado por Dan Erickson y Ben Stiller para Apple TV+ obtuvo 27 nominaciones de cara a la ceremonia de entrega que se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.). Una gala en la que Javier Bardem optará al premio en la categoría de mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión por su trabajo en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez' (Netflix).

En su primera nominación a los Emmy, el actor español luchará por hacerse con el premio frente a Bill Camp ('Presunto inocente'), Rob Delaney 'Dying for Sex', Peter Sarsgaard ('Presunto inocente') y el jovencísimo Owen Cooper ('Adolescencia').

En 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez', serie de Netflix creada por Ryan Murphy y basada en un caso real, Bardem da vida a José Menéndez, un padre que en 1989 fue asesinado, junto a su esposa, por sus hijos que posteriormente lo acusaron de abusos físicos, emocionales y sexuales. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y mientras que la Fiscalía aseguró que el crimen fue motivado por razones económicas, los hermanos Lyle y Erik Menéndez siguen alegando que cometieron el crimen por temor a su padre y continúan luchando judicialmente para obtener su liberación.

'Separación', gran favorita

El presidente de la Academia, Cris Abrego, dio paso a los actores Brenda Song (The Last Showgirl) y Harvey Guillén (Lo que hacemos en las sombras), que fueron los encargados de leer, desde el Saban Media Center Wolf Theater de Los Ángeles, la lista de nominados de cara a la 77.ª edición de los máximos galardones de la televisión estadounidense.

En total, cuatro series obtuvieron más de 20 nominaciones. Así, a las 27 candidaturas de 'Separación' le siguen 'El Pingüino', el spin-off de The Batman emitido por HBO que se alzó con 24 nominaciones. Después aparecen 'The Studio', la comedia de Apple TV+ sobre el mundo del cine, y la tercera entrega de 'The White Lotus' de HBO, ambas con 23 nominaciones.

Junto a la gran favorita 'Separación', por el Emmy a la mejor serie de drama competirán 'La diplomática', ' The Last of Us', 'Paradise', 'The Pitt', 'Slow Horses', 'The White Lotus' y 'Andor', la serie de la saga 'Star Wars'. En comedia las nominadas son 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro', 'The Studio' y 'Lo que hacemos en las sombras'. Mientras que al Emmy a la mejor miniserie del año optan 'Adolescencia', 'Black Mirror', 'Dying for Sex', 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez' y 'El Pingüino'.

La ceremonia de entrega de la 77.ª edición de los Premios Emmy se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE UU) y estará conducida por el humorista Nate Bargatze.