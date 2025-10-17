Hay un tipo que me solivianta y me fascina a partes iguales. Se llama Fernando Hernández y se presenta en sus redes sociales como el ... CEO de Aszendit, una consultora tecnológica, y el de Gas, una aceleradora. Pero lo que me fascina no es su trabajo, sino lo tremendamente arriba que está en cada vídeo motivacional. 'Tío', 'máquina', 'macho', 'de puta madre' o 'echarle huevos' son algunas de las expresiones testosterónicas con las que salpimenta cada parlamento sobre el 'cool calling' -término que él se ha inventado, en dentrimento del 'cold calling' o las llamadas a puerta fría- y la cultura del esfuerzo, ya sea subido a su McLaren o metido en la piscina, junto a su hermano Pablo o algunos de sus empleados, mientras suena el 'Born To Be Wild'.

Un puto crack, como él diría, o un flipado. Ninguno de sus consejos me entran, pero me quedo embobado viéndolo, especialmente ahora que muchos de sus vídeos parecen una 'The Office' subida de vueltas, con ese momento en el que entra en las oficinas gritando: «¡Notición! ¡Mi cara está en la revista 'Negocios'!».

De tipos como este se alimentan Rober Bodegas y Alberto Casado para hacer sus estupendos vídeos en Pantomima Full. La pareja de cómicos expande ahora ese universo de gurús, 'coaches' y mercachifles con 'Entrepreneurs', la serie que llegará a Disney+ el 23 de octubre.

La ficción sigue los pasos de Gonzalo (Bodegas), un niño de papá con mucho dinero, que monta junto a Jacobo (Casado), un vendehumos que copia los discursos de Steve Jobs, un coworking, con Victoria Martín y Aníbal Gómez entre sus clientes. Vistos los cuatro primeros capítulos, la ficción da lo que uno espera de ella: ingenio y una brillante sátira de un mundo terrible. La única duda: ¿podrá estirarse el chicle durante los seis capítulos restantes?