Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salvaje y descacharrante

aún siguiendo siendo una producción Movistar, la emite Netfix

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:02

Ya tenemos aquí la tercera temporada de 'Muertos S.L.' aún con un humor más negro, más salvaje y más descacharrante que las dos primeras. ... La serie creada por los hermanos Caballero ('La que se avecina') presenta algunas novedades. La principal está en qué plataforma la van a ver ustedes. La serie es una producción de Movistar, donde se emitió las dos primeras temporadas. Pero ahora, aún siguiendo siendo una producción Movistar, la emite Netfix. ¡Vaya usted a saber las componendas entre plataformas para este cambio, con el que la plataforma de Telefónica pierde uno de sus principales activos!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Salvaje y descacharrante

Salvaje y descacharrante