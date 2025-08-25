Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel de 'Ladrones del futuro'. Prime Video

Regreso al pasado

Crítica TV ·

Realmente es una serie B de viajes en el tiempo, bien planteada pero poco ambiciosa y mal desarrollada

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:01

Permítanme el guiño del título para hablar de películas distópicas de viajes en el tiempo, al pasado y al futuro, y de mundos paralelos, que ... pueden resultar fascinantes, siempre que tengan guiones lo suficientemente claros. Sin irnos muy lejos, ahí tenemos la serie de TVE 'El Ministerio del Tiempo', siempre añorada, como un ejemplo de ello. O que pasen suficientes cosas para que el espectador no tenga tiempo de reflexionar, lo que puede ocurrir si un personaje se entremezcla consigo mismo en su pasado, en su presente y en su futuro. El    vestuario y la ambientación (que las épocas estén lo suficientemente alejadas temporalmente), también ayudan mucho. ¿Pero que ocurre si estos viajes temporales solo tienen un día de diferencia y todo se desarrolla en un único escenario? Pues como diría Tom Hanks, 'Houston, tenemos un problema'.

