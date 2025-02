Comenta Compartir

Usted podrá ser todo lo republicano que quiera, pero reconózcame que ante el televisor le chiflan las series sobre monarquías, sobre todo las pretéritas, con ... toda esa pompa y boato. Donde esté el lujo y esplendor de aquellas, que se quite la cutrez de las repúblicas, cambiando cada dos por tres y con unos presidentes de los que nadie se acuerda. Además, las miradas a aquellas monarquías son generalmente irónicas, como en películas como 'El rey pasmado' o series como 'La vida (breve)' ya disponible íntegra en Movistar Plus+, sobre Luis I de España, que aquello si que fue un reinado verdaderamente breve, el más corto de la historia de España, y no del que se hablaba tras la muerte de Franco, un dictador eterno. La serie de Movistar está llena de humor, irreverencia y situaciones ridículas.

No va a ser la única. TVE se dispone a estrenar (también se verá en Prime Video) 'Su majestad', esta en la actualidad, pero totalmente de ficción: Pilar es una joven princesa y futura Reina de España quien, de forma precipitada, se ve obligada a quedarse con el trono, tras un escándalo económico que salpica a su padre el rey Alfonso XIV, que lo aleja de la primera línea pública. La nueva reina deberá demostrar al país que no es la irresponsable, insolente, vaga e inútil jovencita que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen razón. 'Su majestad' promete ser una serie desternillante, no en vano tras ella están Borja Cobeaga y Diego San José. Pero para monarquías serias, las películas y series británicas, esta misma semana tenenos en los cines 'La última reina', sobre Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII. Y es que los británicos son un modelo en esto de las monarquías.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión