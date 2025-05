'And Just Like That': ¿a la tercera temporada va la vencida? La tercera temporada de la serie- continuación de 'Sexo en Nueva York' se estrena en HBO Max

Miranda y Carrie, en la tercera temporada de 'And just like that'.

Rosa Palo Jueves, 29 de mayo 2025

Cuando volvió 'Sexo en Nueva York' convertida en 'And Just Like That', brindamos con un Cosmopolitan para celebrar el reencuentro con las viejas amigas. Queríamos saber qué había sido de sus vidas después de veinticinco años, ver cómo habían envejecido, volver a llenarnos los ojos de modelazos inalcanzables para el resto de las humanas y, sobre todo, comprobar si seguían manteniendo esa amistad inquebrantable que tanto las había ayudado a superar reveses amorosos y profesionales.

Pero, en la primera temporada, nos encontramos con un cóctel aguado y unos personajes desnaturalizados: Samantha había desaparecido del mapa, Carrie lloraba la muerte de Mr. Big, Charlotte se había convertido en una madre sobreprotectora y Miranda se mostraba insegura y confusa. Tampoco ayudaron al éxito de la serie el poco carisma de las nuevas incorporaciones: las vicisitudes de Nya Wallace y Lisa Todd nos daban igual, Seema Patel resultó una copia barata de Samantha y Chez Díaz era la hartura hecha personaje. Si a eso le añadimos un inexplicable cambio de tono que abandonaba la chispa y la frivolidad para adentrarse (y ahogarse) en las aguas procelosas de la madurez, no es extraño que las antiguas seguidoras de 'Sexo en Nueva York' nos revolviéramos en nuestros sofás.

Pero, ante las críticas a la primera temporada, los responsables de 'And Just Like That' reaccionaron volviendo la mirada hacia la serie original, y en la segunda entrega nos hicieron un guiño tanto con la reaparición de Enid, la antigua editora de 'Vogue' interpretada por Candice Bergen, como con la de Samantha Jones, aunque solo fuera durante el último episodio y en una falsa charla telefónica con Carrie, ya que no hubo interacción real entre las actrices. Pero fue el regreso de Carrie al mundo de las citas lo que indicó el empeño de la serie por reverdecer laureles. Y relaciones: esperándola en un restaurante, estaba Aidan Shaw.

Shaw, divorciado y padre de tres hijos, vuelve a la vida de Carrie para quedarse en ella, aunque no en su apartamento, ya que le trae recuerdos demasiado dolorosos. Sí, el personaje de John Corbett sigue siendo un egoísta, y es el catalizador que lleva a Carrie a abandonar el Upper East Side y comprar una casa en Gramercy Park, un exclusivo barrio neoyorquino. Ello da pie a cerrar las tramas de la segunda temporada, un tanto forzosa y precipitadamente, con una cena que Carrie organiza para despedirse de su viejo piso. Pero, cuando a pesar de la distancia (Aidan sigue viviendo en Virginia) todo parece indicar que Carrie y Aidan van a ser felices y a comer perdices en la nueva residencia, las obligaciones familiares de Aidan lo reclaman: el menor de sus hijos sufre un accidente de tráfico yendo borracho y drogado. En ese momento, Aidan siente que tiene que volver con ellos y le pide a Carrie que espere cinco años hasta que los chicos sean independientes y puedan retomar su relación sin ataduras.

Por su parte, Charlotte, tras pasar toda la temporada intentando conciliar la vida profesional y la familiar, termina por encontrar un cierto equilibrio, mientras que Miranda consigue cerrar viejas heridas y hacer las paces con Steve. Y, lo que es mejor: pasa de Che Díaz. Además, Miranda comienza a ser quien era centrándose en su trabajo, abandonando esa etapa de confusión e inestabilidad de la primera temporada y despejando dudas, ya que se intuye un acercamiento con un nuevo personaje femenino, Joy, una productora de la BBC interpretada por Dolly Wells que seguirá apareciendo en la nueva entrega, para la que también se han confirmado las incorporaciones de Rosie O'Donnell, de la maravillosa Patti LuPone y de Logan Marshall-Green.

La tercera temporada de 'And Just Like That' se estrena el jueves 29 de mayo en la plataforma antes conocida como HBOMax que vuelve a llamarse HBOMax. Y si la plataforma ha recuperado su nombre, esperemos que la serie termine de recuperar su garbo y que a la tercera vaya la vencida.

