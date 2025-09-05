Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi, el cantante de Buenas noches Rose

Buenas Noches Rose

Un genial documental titulado '¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?', disponible estos días en Movistar Plus+, explica el auge y caída de esta banda formada por varios amigos del instituto

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

Era un nombre de banda realmente tonto: Buenas Noches Rose. Algunos integrantes de la formación aseguraban que tenía que ver con un 'running gag' de ' ... Las chicas de oro', pero ni siquiera ellos parecían tenerlo claro. Y, sin embargo, a mediados de los noventa fueron uno de los grupos de rock más prometedores del panorama español. En 1995 grabaron su primer disco, en un sello independiente levantado ad-hoc. Fue tal el éxito que BMG acabó fichándolos -más bien, fue su manager, hasta arriba de deudas, el que los vendió- lo que dio pie a su segundo larga duración, 'La danza de araña'. Tras una extensísima gira, Jordi Skywalker, el peculiar cantante del quinteto, una mezcla entre Iggy Pop y Robert Plant, abandonó la banda. Hubo un disco más, autoeditado y con Alfredo, uno de los guitarristas, a la voz, pero finalmente el grupo se extinguió para siempre, aunque alguno de sus integrantes, como Rubén Pozo, triunfaría después en Pereza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: Â«Vasco de pura razaÂ»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  6. 6 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián
  10. 10

    La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Buenas Noches Rose

Buenas Noches Rose