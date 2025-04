La película de Pink Floyd que fascinó a los 'progres' regresa 50 años después

Oskar Belategui Bilbao Lunes, 21 de abril 2025, 14:01 Comenta Compartir

Sus dos líderes, Roger Waters (81 años) y David Gilmour (79 años), siguen en activo pero no se hablan. El año pasado, un periodista preguntó a Gilmour por una hipotética reunión de Pink Floyd: «Sigue soñando, eso no va a ocurrir», zanjó. El músico había secundado meses atrás unas declaraciones de su mujer, la letrista Polly Samson, en las que calificaba a Waters de «antisemita, apologista de Putin, megalómano mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, cantante de playback, misógino y envidioso».

En octubre de 2024, el grupo vendió a Sony Music sus derechos de música grabada, nombre e imagen, lo que incluye la explotación del merchandising, obras de teatro y películas. No entran en el acuerdo los derechos de composición, propiedad de los escritores individuales de canciones que pertenecen ya a la historia del rock. Las declaraciones de Waters metiéndose en charcos geopolíticos –apoya las reivindicaciones chinas sobre Taiwán, disculpa a Putin en la guerra de Ucrania y ataca a Israel aproximándose a teorías conspirativas propias del antisemitismo– hicieron que disminuyera el valor del catálogo para disgusto de Gilmour y el batería Nick Mason, hartos de las continuas disputas entre los miembros de la banda que creó Syd Barrett en 1965.

'Pink Floyd at Pompeii. MCMLXXII' nos retrotrae a la época en la que Barrett ya había abandonado la formación por sus pasotes con el LSD. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright grabarían en las dos décadas siguientes álbumes memorables como 'The Dark Side of the Moon' (1973), 'Wish You Were Here' (1975), 'Animals' (1977), 'The Wall' (1979) y 'The Final Cut' (1983). Su concierto sin público en el anfiteatro romano de Pompeya, rodado en octubre de 1971 por el francés Adrian Maben, antecede el lanzamiento de 'The Dark Side Of The Moon' y documenta a la banda antes de convertirse en gigantes de las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico.

Fragmento del documental restaurado con la interpretación de 'Echoes'.

Su estreno en las salas del País Vasco este 24 de abril debe verse como un acontecimiento. La película se ha editado en vídeo en varias ocasiones, pero la versión restaurada que llega a los cines, incluso en el gigantesco formato IMAX, sorprende por la deslumbrante calidad de la imagen y el sonido. La remasterización en 4K fue posible gracias al descubrimiento de cinco latas con el negativo original en los archivos del grupo. Cada fotograma en 35 milímetros ha sido restaurado a mano y escaneado en busca de nitidez y realce de los colores. El metraje final añade a los 60 minutos de la actuación 30 de imágenes inéditas, grabadas en los estudios Abbey Road durante la preparación de 'The Dark Side of the Moon'. El audio en 5.1 y Dolby Atmos se mantiene fiel al sonido de la banda en aquellos abrasadores días en Italia.

Sony lanzará asimismo el 2 de mayo un álbum con el concierto remezclado en CD, LP, Blu-ray, DVD, Audio Digital y Dolby Atmos de la mano del reputado Steven Wilson, autor de más de medio centenar de discos, del noise atmosférico de Communion a la psicodelia de rock progresivo de Porcupine Tree.

La atmósfera mágica que rodea las interpretaciones de temas como 'Echoes', 'A Saucerful of Secrets' y 'One of These Days' es la misma que en el tardofranquismo fascinó a los jóvenes españolitos de la época, que acudían a los cines de arte y ensayo a ver la película después de haberse fumado un porro.

Ampliar Imagen del documental, rodado en el anfiteatro romano de Pompeya.

Toda una experiencia psicodélica en 1974, con el dictador ya enfermo, que incluía aplausos tras la interpretación de las canciones por parte de un público 'progre', que había escuchado hasta el infinito 'Ummagumma' (1969), 'Atom Heart Mother' (1970) y 'Meddle' (1971). Entonces no era nada habitual que el rock se asociara con la cultura y la Historia. El director Adrian Maben quedó cautivado por la solemnidad del anfiteatro romano cercano a Nápoles, que había visitado poco antes como un turista más, y por la solemnidad de un escenario simbólico. La ausencia de público permite concentrarse en la música y el virtuosismo de Pink Floyd. Hace medio siglo, en España no se podía soñar que vinieran de gira; hoy, por otros motivos, tampoco.