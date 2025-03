Loreto Mauleón: «¡Cuántas mujeres se negaron a ser felices pensando que era lo que tocaba!»

Oskar Belategui Málaga Domingo, 16 de marzo 2025, 01:48 Comenta Compartir

'La buena letra' es la película que brindará a Loreto Mauleón su primera nominación al Goya. Eso si antes no gana el premio de interpretación en Málaga, donde esta serena, honesta y tristísima adaptación de la novela de Rafael Chirbes a cargo de Celia Rico ('Los pequeños amores') ha demostrado que todavía quedan muchas historias que contar sobre la Guerra Civil y los años de dictadura franquista.

En ella, la actriz donostiarra encarna a una abnegada madre de familia en un pueblo valenciano en los años 40, que consume su vida con la mansedumbre de los perdedores. Su marido (Roger Casamajor) se desloma en el trabajo y comparte su miedo. A las represalias, al qué dirán. Por el contrario, su cuñado (Enric Auquer) ha salido de la cárcel y afronta el futuro sin sacrificios ni fatalismos. En el fondo, casi la misma historia que Mauleón interpretaba en 'Patria', concluye la actriz. El filme llega a las salas el 30 de abril.

–¿Cómo se interpreta a una mujer invisible?

–Llegaba a sentirme invisible en ese espacio, sí. Trabajé mucho el personaje con Celia. Ya había leído la novela de Chirbes, que me gusta mucho. Me dio referencias de películas, de libros, de exposiciones... Las pinturas cosiendo de Isabel Quintanilla... Acabamos con las miradas y gestos del personaje, que es como un pequeño fantasma que anda controlando por la casa sin ser visto.

–¡Cuánta gente tuvo que vivir con ese miedo durante décadas! Siempre con la cabeza baja.

–Sí. Incluso de manera inconsciente, pensando que eso era lo que tocaba. Había que sostener una casa. ¡Cuántas mujeres ejerciendo esa labor en la sombra! Sin ninguna opción ni pensamiento a mejorar. Se negaban esa felicidad. La película es un homenaje a todas esas mujeres.

–Aparece en muchas escenas ajetreada en sus labores domésticas: cocinando, cosiendo...

–Era muy importante que la mirada del espectador no se distrajera en lo que hacía, que fuera algo orgánico y natural. Me ayudó la madre de Celia Rico, que es costurera y me enseñó a coser.

«Ganas de preguntar más»

–¿Qué sabe de los años grises de posguerra? ¿Le han contado algo en casa?

–Lamentablemente solo conocí a una abuela y hace tiempo que no la tengo. Siempre se me han quedado las ganas de preguntar más. Cuanto más mayor te haces te das cuenta de lo poco que has preguntado. Me hubiera servido de mucho. Ahora me doy cuenta de que mi abuela es una mezcla de las dos mujeres que vemos en la película: muy de cuidar, siempre cocinando, y a la vez una mujer moderna adelantada a su tiempo. La tengo muy presente.

Ampliar Loreto Mauleón en 'La buena letra'.

–Esa mansedumbre, la aceptación del infortunio, no lleva a ningún sitio.

–La novela y la película plantean si ese esfuerzo, esa honestidad y entrega sirven de algo. Después de todo, seguimos en el mismo lugar o peor. La idea del perdedor, en todos los sentido, se la planteaba mucho Chirbes. A mí me ha hecho pensar si la honradez tiene algo de vuelta. Por otro lado, estos personajes son así, no podían haberlo hecho de otra manera.

–También presenta en Málaga '8', de Julio Medem.

–Ha sido toda una experiencia trabajar en el mundo de Julio, lleno de metáforas y poesía.

–No está mal su carrera pese a haber estudiado Ingeniería civil.

–Ya ni me acuerdo de eso... Estoy contenta. De adolescente no sabes qué hacer y la sociedad te lleva a estudiar una carrera. Por suerte se desvió mi camino. Ojalá pueda vivir de esto mucho tiempo.

–La vemos sufrir en pantalla, pero uno de sus primeros trabajos fue en 'Vaya semanita' cuando regresó en 2009.

–Solo hice un capítulo, por entonces estaba en 'Goenkale'. Fueron cuatro años. Después vino 'El secreto de Puente Viejo', que tuvo más de 2.300 episodios. Cada día se grababa un capítulo. A saco.

Ampliar Enric Auquer, Roger Casamajor y Loreto Mauleón en 'La buena letra'.

–'Patria' marca un antes y un después en su carrera.

–Sí. Sobre todo cara a los demás. Y a nivel personal, porque habla, como 'La buena letra', de los silencios, de lo no dicho. Y es conciliadora en cierta manera.

–Ya le toca dejar de sufrir.

–Estoy rodando una comedia disparatada con María Ripoll, 'El fantasma de mi mujer'. Aire fresco.