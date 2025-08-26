Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jennifer Lawrence en la alfombra roja de la gala de los Oscar del año pasado. Reuters

Jennifer Lawrence es la ganadora más joven del Premio Donostia con 35 años

La actriz estadounidense, poseedora del Oscar por 'El lado bueno de las cosas', recibirá el galardón honorífico el próximo 26 de septiembre

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 26 de agosto 2025, 11:30

Gregory Peck recogió en 1986 el primer Premio Donostia, que, según reza la web del festival, «reconoce la extraordinaria aportación al mundo del cine de ... grandes figuras que quedarán para siempre en su historia». En años posteriores, San Sebastián recibió a actores legendarios de Hollywood -Glenn Ford, Bette Davis, Claudette Colbert, Anthony Perkins, Lauren Bacall, Robert Mitchum, Lana Turner-, algunos de los cuales fallecieron poco después de visitarnos dada su avanzada edad, lo que llevó a hablar en clave irónica de 'la maldición del Premio Donostia'.

