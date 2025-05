Comenta Compartir

El pasado fin de semana estuve en Salamanca y me fui con la pena de no haber paseado por el que, se dice, era el ... huerto de Calisto y Melibea. Me habría gustado entrar porque 'La celestina' me impactó. Nunca me había encontrado con un libro en el que el protagonista muriera de una forma tan absurda como muere Calisto, al caerse de la escalera que había usado para llegar, precisamente, a ese huerto.

Hace tiempo que sé que los antihéroes son más literarios que los héroes porque se parecen a nosotros. Lo absurdo se impone a la épica. Creo que a lo sumo a lo que se puede aspirar es a pasar por aquí dignamente, hacer lo que se pueda, y pedir, por ejemplo, ser enterrado después junto a un perro de tres patas, como ha pedido José Mujica. Somos imperfectos, estamos heridos, acusamos carencias. Somos perros de tres patas, Calistos que se precipitan al vacío, simples mortales, pero algunos, en su sencillez, nos recuerdan la nobleza de los héroes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión