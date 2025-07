El Jardín de Epicuro

Hacia el año 300 a.C., Epicuro fundó a las afueras de Atenas su escuela filosófica, conocida como el Jardín. La calma y el frescor ... de aquel entorno debía de fomentar los debates filosóficos porque también a las afueras de Atenas, en un olivar, Platón creó su Academia. El famoso médico Hipócrates reunía a sus discípulos bajo la sombra de un plátano y los alumnos de Aristóteles solían caminar entre jardines, mientras discutían y aprendían.

No me imagino a todos esos pensadores reunidos en una plaza como las que se diseñan en la actualidad: superficies de hormigón, sin árboles. Si la filosofía hubiera tenido que prosperar en estos tiempos de 'urbanismo duro', no sé qué grado de desarrollo habría alcanzado, pero sospecho que no muy alto. Platón, en su célebre alegoría, escribió que hay que salir de la caverna y enfrentarse a la luz del sol para alcanzar el conocimiento. Yo creo que eso lo decía porque tenían sombra.