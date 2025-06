Comenta Compartir

He visto la Feria del Libro de Bilbao como vendedora, como periodista y como escritora; sin embargo, la disfruto más como observadora. Me reconforta el ... lienzo que se despliega ante mis ojos, un lienzo, por otro lado, muy similar al que se desplegará en otras ferias del libro, en otras ciudades. Bajo la sombra de un tilo, me fijo en los paseantes sin rumbo entre las casetas o en aquellos otros que caminan decididos en busca de algún libro en concreto. Es una imagen civilizada que comporta un mensaje rotundo y luminoso: vivimos en paz, podemos hojear una novela en mitad de un paseo tranquilo. Sé que quizás no tenga sentido, pero cuando me he sentido muy frágil, he buscado ese lienzo porque me sentía a salvo de ciertos miedos.

«La Feria es un tobogán que desemboca en la orilla del verano./ Y yo quiero confiar en él», escribe Lorenzo Rodríguez Garrido en su poema 'Feria del Libro'. Profeso su misma fe.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión