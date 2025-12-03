Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El columpio

Congreso 0,0

Txani Rodríguez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Los representantes políticos –con honrosas excepciones– hace mucho que se olvidaron de representar a la ciudadanía para entregarse a simplones juegos de palabras, insultos, algaradas, ... abucheos, risotadas y aplausos. Lo compruebo, por ejemplo, cada miércoles, cuando escucho extractos de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Muy lejos de informar, confrontar y emplear los recursos de la oratoria se dedican a crispar a una población que ya sale crispada de casa, con unas intervenciones lamentables. A veces, solo me abochorno; otras veces, me preocupan las posibles consecuencias de tanto aspaviento y tanta mentira. Mi amigo Rafa me decía el otro día que ganaríamos mucho si en las Cortes Generales se prohibieran los aplausos y los abucheos. Creo que no es mala idea. Estaríamos antes un Congreso 0,0: más contenido, menos crispación. Es como para pensárselo.

