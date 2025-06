Cien mensajes de amor

La novela 'El accidente' está protagonizada por una joven que entabla una relación con un hombre al que conoce en un bar. Tras ese primer ... contacto, comienzan a hablar por WhatsApp. La autora del libro, Blanca Lacasa, recrea muy bien las liturgias, estrategias y compases que requiere ligar ayudados por el teléfono móvil. Se plantean asuntos como la relevancia que tiene quién es el primero en mandar un mensaje o cuánto tiempo conviene demorar la respuesta para no revelar ansiedad o la decepción que produce no haber recibido una contestación demasiado entusiasta.

Los 'wasaps', y qué lejos, las cartas; sin embargo, en el fondo no han cambiado tanto las cosas: el enamoramiento produce una especie de borrachera que insufla en quien lo experimenta energía y miedo. Un emoticono no alcanza la belleza de un soneto, no alcanza de hecho belleza alguna, pero, si ha sido anhelado, puede generar un temblor poético en quien lo reciba. Vivimos tiempos raros, pero no tanto, en realidad.