Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pensador Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias EFE

El pensamiento

Si el surcoreano Byung-Chul Han es uno de los más destacados filósofos del pensamiento contemporáneo es que el pensamiento contemporáneo no está para tirar cohetes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Si el surcoreano Byung-Chul Han es uno de los más destacados filósofos del pensamiento contemporáneo es que el pensamiento contemporáneo no está para tirar ... cohetes. En su momento leí 'La sociedad de la transparencia' y 'Por favor, cierra los ojos'. Al final me gusta más cuando cita a alguien que cuando muestra su pensamiento. Tampoco es que tuviera su día en el discurso de los Princesa de Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  4. 4 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  5. 5

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  7. 7

    PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi
  8. 8

    Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia
  9. 9

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  10. 10

    El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pensamiento

El pensamiento