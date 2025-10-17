Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo. EP

El estupor nacional

En diagonal ·

El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:24

Tiene Amélie Nothomb una novela titulada 'Estupor y temblores' (1999). Habla del sistema de trabajo japonés, que exige la perfección de los trabajadores. Japón está ... muy lejos. La perfección moral está todavía más lejos de nuestros parámetros. El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño. Pide en el auto una «reflexión» a la Cámara. Para echar a un diputado es precisa prisión preventiva, paso que Puente no ha dado. Menos mal que no es Peinado. Expertos jurídicos (es verdad que hay expertos para todo) cuestionan esa «intromisión en la separación de poderes».

