Cuidar a los padres

La vejez ya no es lo que era. El 69,4% de los mayores de 65 años, según el CIS, nunca ha recibido comentarios que ... le hagan sentir mayor de lo que es. Y el 64,5% asegura que tampoco se ha sentido ignorado por su edad. Seguramente porque ser mayor de 65 años no es una edad demasiado avanzada hoy. Pero mi porcentaje favorito es ese 58,6% que cree que, comparado con épocas anteriores, los hijos atienden peor a los padres mayores. Resulta paradójico que, a la vez, esos hijos estén más pendientes y colgados de sus hijos.

En una entrevista en el ¡Hola!, Cayetana Guillén Cuervo dice: «Me he sentido culpable toda la vida, he ido llorando por las giras y mis padres no. Pienso que somos una generación de padres, quizá, demasiado protectores». Es verdad que son una generación sándwich (cuidan de padres y de hijos), pero qué lástima no ser tan protectores con los padres. O que los padres los perciban así mientras cuidan a los hijos de sus hijos.