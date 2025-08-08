Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Campeonato de idiotas

Tres modalidades de abrazos: rápidos, dedicado y al más creativo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:14

Muchos se han llevado las manos a la cabeza por la petición de ese zoo danés para la donación de animales que ya no se ... puedan mantener. Para sacrificarlos y alimentar a tigres, leones (todos quieren ser los campeones) y otros depredadores. Los donantes se podrán beneficiar de una deducción fiscal. Tampoco es que los leones se estén alimentando de teckels. En 2025 el parque recibió 137 conejos, 22 caballos, 53 gallinas, 18 cobayas y 12 bacalaos.

