¿Qué fue del apagón?
PEDRO COS DONOSTIA
Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:33
Hoy se cumplen siete meses del apagón que dejó sin luz a toda España y parte de Portugal. Nos dijeron que era un problema complejo, ... que se necesitaría tiempo para analizar las causas, implementar medidas y depurar responsabilidades. Los dos primeros puntos pueden estar más o menos claros. Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio para la Transición Ecológica elaboraron un informe que recoge las causas y propone medidas para evitar que se repita. Pero, ¿y depurar responsabilidades? Como ciudadano, me cuesta entender que siete meses después ninguna entidad pública o privada, asuma alguna responsabilidad, ni que haya ninguna consecuencia. Hoy se especula con la fecha del próximo apagón, cuando en realidad el que ocurrió hace siete meses aún debería ser noticia.
