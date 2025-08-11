Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escritor Martin Amis. Reuters

Pequeños monstruos

Una educación de normal firmeza debería bastar para evitar la forja de un niño tirano

Juan Bas

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:01

Consideraba el humorista W. C. Fields que alguien que detesta a los animales y a los niños no puede ser mala persona del todo. Centrémonos ... en los niños, en la sección de los abominables y monstruosos. En la novela de Martin Amis 'Campos de Londres' hay un niño memorable, sobre todo para sus padres, que no se lo pueden sacar de la cabeza ni un segundo. Se trata del peligroso Marmaduke (gran nombre), al que Amis describe como un niño de 18 meses extrañamente fornido. El angelito grita a pleno pulmón con la constancia de las calamidades, duerme unos cinco minutos al día, tiene fijación con los cuchillos y muerde como un tiburón.

