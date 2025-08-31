Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vincennes, 1969-1980

La universidad, brutalmente destruida, se transformó en símbolo del pensamiento crítico, la libertad en acción y la innovación educativa

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:00

El campus universitario fue arrasado en la madrugada del 28 de agosto de 1980, días antes del inicio del nuevo curso. Grandes bolas de acero ... echaron abajo las instalaciones docentes; los buldócers asolaron jardines, árboles y cualquier elemento que pudiera recordar que en aquel lugar durante once años se habían ensayado nuevas formas de investigación, de convivencia y de resistencia. Tal atentado contra la inteligencia se produjo hace 45 años no en una dictadura comunista ni en una tiranía latinoamericana, sino en el corazón mismo de la culta y democrática Europa.

