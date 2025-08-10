Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El oficio de vivir

El silencio de los trenes

Estaciones cerradas y andenes desiertos, expendedoras en suspensión, anuncio de convoyes inexistentes y gatos en las traviesas

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Jamás el camino de hierro anduvo tan descaminado. Quien se asoma este verano a las vías descubre un panorama inédito desde que hace ahora 161 ... agostos el Ferrocarril del Norte atravesó por primera vez el territorio guipuzcoano. Vista desde lo alto, la urdimbre de aceros unas veces paralelos, otras serpenteantes, parece perderse en dirección a ninguna parte. Entre Irun y Andoain, el tren deja una estela de silencio.

