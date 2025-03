Una edad bárbara

Animal físicamente infradotado para la supervivencia en un entorno hostil como era la Tierra, el ser humano pudo salir adelante por su capacidad de cooperación ... y de reciprocidad. En definitiva, gracias a una aptitud ética inicialmente limitada al círculo próximo, la familia y la tribu, con el que el homínido compartía identidad e interactuaba en la caza, en la recolecta y en la atención de la progenie.

Al compás de la maduración de sus capacidades, el 'Homo sapiens' fue aceptando como a iguales a individuos pertenecientes a grupos externos con los que no tenía intereses en conflicto -motivo elemental de las guerras- y podía tejer alianzas. Esto marcaría el paso de una ética biológica a las primicias de una ética con vocación universal; a la alteridad y a la empatía.

Pero tal evolución la tenemos aún sin completar. Numerosos estudios demuestran que nuestras decisiones morales están significativamente influenciadas por la capacidad para identificarnos con quienes nos rodean, pues no a todos reconocemos de manera semejante. Un ejemplo imaginado: navegando en medio de la tormenta encontramos dos yates que están a punto de zozobrar contra las rocas: por un lado, nos pide socorro una persona a quien conocemos aun solo de vista; en la otra embarcación, cinco desconocidos luchan por mantenerse a flote. No hay tiempo más que para un rescate, debemos decidir sin demora a quién ayudar. Lo razonable en términos de utilidad sería que nos apresurásemos a salvar al grupo de náufragos, pero no está claro. Según el filósofo Peter Singer, descriptor de este experimento mental, la mayoría de nosotros, impulsivamente, iremos en auxilio del conocido dejando a su suerte a los extraños.

Esto ilustraría el hecho de que nuestros instintos morales son primitivos e inaptos para una época en la que vivimos globalmente conectados y somos en gran medida interdependientes. Como tantas veces se ha dicho, diez muertos aquí se considera una tragedia que da para grandes titulares, y 10.000 al otro lado del mundo una simple fatalidad contada en letra pequeña.

En las actuales circunstancias, con millones de occidentales echándose en brazos de líderes que promueven abiertamente el egoísmo, la insolidaridad y la ley del más fuerte a escala mundial, que practican el insulto, la discriminación y el desprecio a las minorías, cabe preguntarse si estamos ante una regresión moral a niveles precivilizatorios. Porque cuando la empatía se torna en motivo de burla nos hallamos en puertas de una edad bárbara.